A februárban elhunyt Siklósi Örs is Artisjus-díjas

Fábri Pétert életműdíjjal, Borlai Gergőt az év zeneszerzője, Major Esztert pedig az év szövegírója címmel jutalmazták az Artisjus 2021-es díjainak kihirdetésén csütörtökön Budapesten.

Kihirdették a zenei Artisjus-díjakat, melyek díjazottjai között ott van az AWS februárban fiatalon elhunyt frontembere, Siklósi Örs is. Könnyűzenei alkotói életműdíjat kapott Fábri Péter dalszövegíró, fordító, akinek tizenhárom lemeze jelent meg, színpadi műveiről (Kolumbusz, az őrült spanyol, Alice Csodaországban) is ismert, de írt dalszöveget feleségének, Kováts Krisztának, valamit Kern Andrásnak és Bajor Imrének is.

Az év könnyűzenei zeneszerzője Borlai Gergő lett, aki már tizenöt évesen profi zenész volt, ismert hazai és külföldi művészekkel játszott együtt. Dobosként, zeneszerzőként, producerként több mint ötszáz album megszületésében vett részt. A Barcelonában élő és alkotó zenész tavalyi szólóalbumát két kategóriában jelölték Grammy-díjra, idén áprilisban Fonogram-díjat kapott.

Az év könnyűzenei szövegírója díjat Major Eszter kapta, akinek több mint 250 megjelent szerzeménye van, és már kétszer kapott Fonogram-díjat. Dolgozott együtt Wolf Katival, Szekeres Adriennel, Kökény Attilával, Vastag Csabával és Tamással, Bereczki Zoltánnal. Az év produkciója a Random Trip improvizációs koncertsorozat lett.

Posztumusz Junior Artisjus-díjat kap az év elején fiatalon elhunyt Siklósi Örs, aki 2006-ban középiskolai barátaival alapította az AWS metálzenekart, amely az elmúlt években lett sikeres. 2018-ban Viszlát nyár című szerzeményükkel megnyerték A Dal című műsort, ők képviselték Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Az év komolyzenei műve Soproni József 9 dal Czigány György verseire, valamint Horváth Márton Levente Scrollin’ című zeneműve lett. Az év junior komolyzenei alkotója címet Molnár Viktor zeneszerző, zongorista, tanár, kottagrafikus kapta. Az év magyarnóta-szerzője Éliás Tibor lett, aki zeneszerzői pályája mellett komoly sikereket ért el opera-, operett- és nótaénekesként is. Az irodalmi díjazottak névsorát az Artisjus már korábban nyilvánosságra hozta. Az irodalmi nagydíjat Márton László kapja, a többi díjazott Wirth Imre, Kiss Tibor Noé, Szolláth Dávid és Bódi Katalin.

A szerzői egyesület huszonegyedik alkalommal ítélte oda az Artisjus-díjakat, de már a harminc évnél fiatalabb alkotókat elismerő Junior Artisjus-díj is hetedik éves idén. Az Artisjus-díjat a szakma adományozza: a szélesebb körtől beérkező javaslatok alapján a zenei és irodalmi szerzőkből, valamint zeneműkiadóból álló vezetőség döntött a díjazottak személyéről. A harminc év alatti könnyűzenei szerzők díjazását egy külön erre dedikált szakmai bizottság készítette elő. Az elismerések ünnepélyes átadását az év folyamán későbbi időpontra tervezi az Artisjus vezetősége, ha a járványhelyzet engedi.