Kárpótlást kap a botrányba fulladt luxusfesztivál minden résztvevője

Fejenként 7 ezer dolláros (2 millió forint) kárpótlást kap a botrányos véget ért Fyre fesztivál minden résztvevője, számol be róla a Guardian. A 2017 tavaszán meghirdetett Fyre fesztivál szervezői, Ja Rule rapper és Billy McFarland luxus körülményeket, gyönyörű modelleket, fine diningot és hasonló jókat ígértek a Bahamákon, ebből azonban tulajdonképpen semmit nem kaptak az életük valószínűleg legluxibb fesztiválját remélő látogatók.

Se tengerparti bungalók, sem celebek nem várták a fesztiválozókat, a jólét és pompa helyett menekülttábori sátrak és a kijózanító valóság várta őket, ráadásul a meghirdetett koncertek is elmaradtak. A szervezők nyilvánvalóan hatalmasat buktak az eseménnyel, Billy McFarland 2018 óta hat éves börtönbüntetését tölti egy szövetségi börtönben. A sztoriból azóta két dokumentum-és egy játékfilm is készült.

A New York-i csődbíróság nemrég mind a 277, a fesztiválon résztvevő kártérítéséről döntött, akik fejenként 7220 dolláros (majdnem 2,2 millió forint) kártérítést kapnak a szervezők ellen indított per lezárultát követően. A New York-i csődbíróság legfrissebb perbeli döntése továbbra is jóváhagyási szavazás tárgyát képezi azonban, melyre május 13-án kerül sor. Fennáll annak az esélye viszont, hogy a kifizetési összeg alacsonyabb lehet a Fyre egyéb hitelezőitől függően.