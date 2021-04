Gyönyörű ciklonnal ijesztik el a ragadozókat a rénszarvasok

A látvány a levegőből nézve lélegzetelállító.

Az állatvilágban egymást érik a furcsa, de egyben szemet gyönyörködtető jelenségek, illetve különböző történésekre való lenyűgöző reakciók: ilyen a madárrajok alakzatokban repülése, a méhkaptárok hierarchiája, vagy épp a rénszarvasok védekezési reflexe.

A PBS és a BBC koprodukciójaként 2019-ben született Wild Way of the Vikings az egy évezreddel ezelőtt hódításaiknak köszönhetően egész Európa szemében félelmetessé váló vikingek szemén keresztül mutatja be a természetet, az Északi-tenger kardszárnyú delfinjeitől a kopár tájakon feltűnő szárazföldi állatokig – köztük a rénszarvasokig, akinek viselkedését a film egy ritkán látható szögből is megmutatja.

A nézők végignézhetik például, ahogyan az érkező vadász felettük elszálló nyila által megzavart állatok egyetlen pillanat alatt furcsa formát vesznek fel:

a csorda középpontja körül körbe-körbe futnak, mintegy ciklonná alakulva, hiszen remélik, hogy így megijeszthetik, vagy legalább megzavarhatják az érkező ragadozót.

Egy orosz filmes, Andrej Golovnyev két évvel ezelőtt, az Oroszországhoz tartozó Kola-félszigeten rögzített hasonlót – neki egy

szabadon mozgó rénszarvascsapatot, illetve néhány, tenyésztelepen, kerítések közt tartott csorda a drón okozta reakcióját

is sikerült bemutatnia:

A Laughing Squid nyomán