Közeli barátai töltényekbe rakva kapták meg Lemmy hamvait

2015 végén, rákban hunyt el Lemmy, eredeti nevén Ian Kilmister, de csak most derült ki, mi lett a hamvaival. Riki Rachtman, az MTV Headbangers Ball című tévéshow-jának egykori műsorvezetője nemrég egy Twitter-posztban közölte a nem mindennapi hírt. Posztjából kiderült, halála előtt Lemmy azt kérte, hogy hamvait tegyék bele néhány pisztolytölténybe és osszák szét legközelebbi barátai között. A képet elnézve, ez így is lett végül, Rachtmann is kapott egy Lemmy nevével gravírozott töltényt.

Before his death #Lemmy asked for his ashes to be put in some bullets & handed out to his closest friends Today I received a bullet & was literally brought to tears Thank you @myMotorhead pic.twitter.com/gnI9aWe4iU

— Rev. Riki Rachtman (@RikiRachtman) March 22, 2021