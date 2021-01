Jane Fonda kapja a Golden Globe életműdíját

A hétszeres Golden Globe-díjas és tizenötszörös jelölt Jane Fonda kapja idén a Golden Globe életműdíjának számító Cecil B. deMille-díjat. A gála életműdíját tavaly Tom Hanks kapta, előtte Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Meryl Streep és Denzel Washington kapták meg az elismerést, de van ilyen díja Morgan Freemannek, Jodie Fosternek, Robert DeNirónak és Steven Spielbergnek is.

Jane Fonda első Golden Globe-díját 1962-ben kapta a Tall Story című vígjátékért, de a Júliáért, a Klute-ért és a Hazatérésért is kapott Arany Glóbuszt, utóbbi kettőért az Oscart is elhozta, illetve négy Henrietta-díjat is kapott a Golden Globe-on, amelyet 1950 és 1979 között az adott év legnépszerűbb színészének és színésznőjének ítéltek meg. Jane Fondát jelenleg a Grace és Frankie című Netflix-sorozatban láthatják a nézők, no meg a lapok címlapjain, ugyanis a fiatal kora óta rá jellemző politikai, nőjogi, környezetvédelmi aktivizmusa ma sem hagyott alább. 2019-ben több alkalommal le is tartóztatták a heteken át tartó egyre dühödtebb klímatüntetéseken való megnyilvánulásaiért.

A Golden Globe gyakorlatilag a mozgóképes szakma második legfontosabb díja, melyen tévés és mozis produkciókat egyaránt díjaz a HFPA, a Hollywood Külföldi Tudósítók Szövetsége, magyarán a hollywoodi szaksajtó. A 78. Golden Globe-díjátadót idén február 28-án tartják a Beverly Hilton hotelben, a házigazda a negyedik alkalommal visszatérő Amy Poehler – Tina Fey páros lesz. A jelölteket jövő szerdán, február 3-án jelentik be.