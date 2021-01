Itt is van az első, sztárokkal telezsúfolt koronavírus-film

Megérkezett a Locked Down című film előzetese, ami az első, nagy sztárokkal készült és a koronavírus-járványról is szóló film lehet. A történet a járvány miatt lezárt Londonban játszódik, a hősök egy válófélben lévő házaspár tagjai. Miután egyiküket kirúgják, azzal akar bosszút állni munkaadóin, a Harrods áruház vezetőségén, hogy férje segítségével ékszereket rabol el a neves üzletből.

A hősnőt Anne Hathaway játssza, a férjét Chiwetel Ejiofor, de feltűnik a filmben Ben Kingsley, Mindy Kaling, sőt Ben Stiller is. A Locked Down rendezője Doug Liman, aki korábban többek között A Bourne-rejtélyt és a Mr. és Mrs. Smith-t is készítette, írója pedig Steven Knight, akinek a Birmingham bandája sorozatot és a Locke című filmet is köszönhetjük. Az új filmet szeptember-október folyamán forgatták Londonban, alacsonynak számító, 10 millió dolláros költségvetésből. Angliában moziban mutatják be, az Egyesült Államokban viszont az HBO Maxon lesz elérhető, már január 16-tól.

Nemrég készítettünk összeállítást azokról a filmekről, amelyek máris reflektáltak a koronavírus-járványra, de a Locked Down eddig a legnagyobb szabású produkció ebben a körben.