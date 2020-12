Már idén láthatjuk Doktor Balaton kalandjait

A vártnál előbb, december 28-án indul a TV2 új napi sorozata, a Doktor Balaton, melynek első két premier epizódja december 27-én lesz látható. A Mészáros András címszereplésével készült, Balatonmeggyesen és Budapesten játszódó sztori középpontjában egy egyedülálló gyógyvíz áll. Mészáros mellett Bodrogi Gyula, Voith Ági, Hirtling István, Gula Péter, Pálfi Kata, Sárközi-Nagy Ilona, Tenki Dalma, Ujlaki Dénes, Amrus Asma, Király Attila és Bezerédi Zoltán is szerepelnek a „magyar Dallasként” aposztrofált sorozatban.

Több szálon futó cselekménye van a sorozatnak, és egy-egy szereplő, így az általam alakított Dr. Balla Tóth András, Doktor Balaton élettörténete is elég összetett, és bőven tartogat meglepetéseket. András útkereső ember, aki próbálja megtalálni a helyét a világban. Nagyon erős az igazságérzete, általában az egyenes utat választja, de a magánéleti felelősségvállalással komoly problémái vannak, ami bőven szül konfliktusokat, hogy a családját és annak titkait ne is említsem

– mondta el Mészáros András.

A TV2 bejelentéséből az is kiderült, hogy még idén, szintén december 28-án elindul az Exatlon Hungary új évada. A sport-reality ezúttal is a Dominikai Köztársaságból jelentkezik, ahol már a jól ismert akadálypályák mellé még nehezebb, nagyobb kihívást jelentő pályák épültek. A műsor műsorvezetője Palik László, a versenyzőket meginterjúvoló riporter pedig az új évadban is Gelencsér Tímea lesz.

A Bajnokok csapatában rajthoz áll a háromszoros olimpiai, kilencszeres Európa- és világbajnok kajakozó Szabó Gabriella, a tizenháromszoros showtánc világbajnok Kocsis Lili, a tizenkétszeres magyar bajnok kajakozó Szendy Lilla, a cselgáncs Európa-bajnok Szabó Franciska, a street workout világkupa győztes, többszörös magyar bajnok Szarka Ákos, a sokszoros magyar bajnok műugró, Somhegyi Krisztián, a profi országúti kerékpáros, korosztályos magyar bajnok, Móricz Dániel és a vitorlás korosztályos világbajnok, windsurf magyar bajnok Bors Máté. Velük veszi fel a harcot a Kihívók csapata, melynek tagjai Bencsik Lili, Buzás Dorottya, Kőnig Anna, Török Lívia, Balogh Richárd, Herczeg-Kis Bálint, Nagy Dani és Pálfi Gergő.