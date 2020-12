Az első Orbán-kormány kommunikációs tanácsadója lett az SZFE új intézetvezetője

Az Elméleti Intézet vezetője azt is elmondta, mit vár el a hallgatóktól.

A harmadik intézetvezető is megkezdte munkáját. Sára Balázs és Bodolay Géza után, akik a filmes és a színházi intézetet vezetik, Antal Zsolt kapta meg a megbízását, aki az Elméleti Intézet munkáját irányítja

– olvasható az Színház- és Filmművészeti Egyetem honlapján, ahol egy interjút és rövid életrajzot is közölnek az új vezetőről. Az életrajzból azonban kifelejtettek egy-két dolgot, ahogy arra a hvg.hu felhívja a figyelmet.

Például azt, hogy Antal Zsolt a 90-es években a Happy End Reklámügynökségnél kezdte pályafutását, amely a Fidesz választási kampányfilmjeinek készítőjeként vált ismertté, és amely később aztán elnyerte az Országimázs Központ pályázatát is. „Antal ekkor már nem dolgozott a cégnél: a nyertes kampány után egy évig az első Orbán-kormány Miniszterelnöki Hivatalának volt kommunikációs tanácsadója” – írja a lap, amely azzal is kiegészíti a szakember oktatói tevékenységére koncentráló életrajzot, hogy dolgozott a kormányközeli Századvég Alapítványnál is.

Antal az SZFE honlapján közzétett rövid interjúban arról beszél, hogy összetett, építkező munkára számít, amely sok elemzést és tervezést igényel.

Ennek érdekében az intézetben folyó képzéseket részletesen áttekintjük. Önálló kutatási tervet készítünk. Végül egyetemi szinten is működőképes képzésfejlesztési és kutatási javaslatot dolgozunk ki

– mondja, majd három szóval felel arra a kérdésre, hogy milyen tulajdonságokat vár el egy SZFE-s hallgatótól illetve oktatótól:

Kiválóság. Láthatóság. Szorgalom.

A Vidnyánszky Attila elnökölte kuratórium a múlt héten döntött úgy, hogy a tiltakozás és az Oktatási Jogok Biztosa állásfoglalása ellenére is érvényteleníti az SZFE őszi félévét, amire egy frissen meghozott kormányrendelet adott neki lehetőséget a rendkívüli helyzetben.