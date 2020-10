Csernus doktor az ágyában lepi meg Szabó Győzőt

Új, hivatalos videoklipet tettek közzé a Toxikomához, a Szabó Győző önéletrajzi könyvén alapuló filmhez. Ebben a film főszereplője, Molnár Áron énekel. A klipben felbukkan az igazi Szabó Győző is, illetve Bányai Kelemen Barna, aki Csernus Imre pszichiátert játssza a filmben.

A videoklipben új jeleneteket is látunk a filmből. Elsősorban Szabó Győző drogos elszállásaiba pillanthatunk be, de van féktelen bulizás és pszichiátriai kezelés is.

A Herendi Gábor rendezte Toxikoma már készen van, a koronavírus-járvány miatt azonban 2021-re halasztották a bemutatót.

