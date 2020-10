Az SZFE tanárai semmisnek tekintik az egyetem kiürítésére vonatkozó rendelkezést

Ahogy mi is megírtuk, a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése előrehozott őszi szünetre hivatkozva próbálta meg kiüríteni az intézmény épületeit péntek estére, azonban az egyetemfoglaló diákok nem tettek eleget a felszólításnak, sőt még egy épületet elfoglaltak.

A hétvégén az új vezetés fenyegetőbb hangvételre váltott, és közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a korábban kiadott rektorhelyettesi és kancellári rendelkezések továbbra is érvényben vannak, így az egyetemen a rendkívüli őszi szünet hivatalosan elkezdődött.

– írták.

Az SZFE oktatói vasárnap este reagáltak ezekre a mondatokra. Közleményükben megjegyzik, hogy Dr. Szarka Gábor, Novák Emil és Dr. Zalán János állításai azért is meglepőek, mivel a rendelkezéssel szemben október 16-án halasztó hatályú keresetet terjesztettek elő, ezért az szerintük nem végrehajtható.

Alulírottak, az Egyetem tanárai, ragaszkodunk a tanítás folytatásához. A rendkívüli szünetet szakmai és pedagógiai szempontból végtelenül károsnak tartjuk, munkajogi szempontból pedig aggályosnak, hiszen a rendelkezés megsérti a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 122. § (5) bekezdését is, mely szerint a munkáltatónak a szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell. A munkáltató megsérti az Mt. 51. § (1) bekezdését is, amennyiben megpróbálja jogellenesen ellehetetleníteni az oktatók munkavégzését, hiszen a munkáltató köteles a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. Ennek megfelelően az egyetemi épület lezárása, a tantermek bezárása, de akár az internet lekapcsolása is ezzel ellentétes munkáltatói magatartás.

Mindezek figyelembevételével az SZFE oktatói közössége a rendkívüli őszi szünetre vonatkozó rendelkezést semmisnek tekinti, és a hallgatókkal egyetértésben zavartalanul folytatja a munkát az Egyetem létesítményeiben, a szokásos munkarend szerint.