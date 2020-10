A belsős oktatók 60 százaléka sztrájkol az SZFE-n

A kétnapos sztrájk első napján is sajtótájékoztatót tartottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemet elfoglaló hallgatók. Néhány oktató is megjelent az eseményen. A sztrájkbizottság képviseletében Németh Gábor beszélt arról, hogy a sztrájkon az egyetem belsős oktatóinak hatvan százaléka vesz részt. Más egyetemi munkavállalók közül is sokan csatlakoztak hozzájuk. A sztrájktörvény értelmében óraadó, külsős oktatók nem vehetnek rész a sztrájkon, de Németh elmondta, hogy ők is támogatásukról biztosították kollégáikat.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a nyáron kinevezett, a hallgatók által illegitimnek tekintett kuratórium képviselete és a sztrájkbizottság tagjai között csütörtökön is eredménytelen tárgyalás zajlott. Az oktatási jogok biztosától ugyanakkor ígéretet kaptak a hallgatók, hogy vizsgálatot indít a fenntartóváltás miatt.

Egy hallgató arról beszélt, hogy a kuratórium törvénytelenül, nyílt pályázat nélkül nevezte ki az új rektorhelyetteseket, akik intézetvezetői jogokat is gyakorolhatnak. Emiatt foglalták el az egyetem Vas utcai épületén kívül a filmes képzésnek helyet adó, Szentkirályi utcai épületet is – a sajtótájékoztatót is annak lépcsőjén tartották.

