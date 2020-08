Egy hét alatt egymillió példány fogyott az új Alkonyat-regényből

Újra fellángolt a tinivámpír-őrület.

Mikor már azt hittük, hogy a szerelmes tinivámpírok helyét végleg átvették a szuperhősök és a Starnger things geek kamaszai, Edwardék visszatértek, hogy bizonyítsák: nagyobbat nem is tévedhettünk volna. Az Alkonyat-regények szerzője, Stephanie Meyer májusban jelentette be, hogy 12 éves kihagyás után, idén nyáron érkezik a folytatás Midnight Sun címen, amely igazából nem is folytatás: ugyanazt a románcot meséli újra, csak Bella Swan nézőpontja helyett Edward Cullen szemszögéből.

A könyv augusztus elején meg is jelent Amerikában, és a számok azt mutatják, volt rá némi kereslet: az első héten egymillió példány fogyott belőle, ami elég döbbenetes szám (ebben benne vannak az e-könyvek, hangoskönyvek és előrendelések is). Nemcsak Amerikában haraptak rá a regényre, a Midnight Sun a bestseller-lista élén áll Egyesült Királyságban, Brazíliában, Hollandiában és Németországban is, Franciaországban pedig a második helyre került. Ennek persze volt előzménye is, az eddigi Alkonyat-regényekből összesen már több mint 100 millió példány fogyott világszerte.

Kiemelt kép: Paramount Pictures/Imdb