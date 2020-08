Kasza Tibi és a Pamkutya után most egy zöld hajú babának írnak zenét

A Smithmusix egy kéttagú producercsapat, amely évek óta bábáskodik hazai előadók számainál. A nemzetközi piacon otthonosan mozgó üzletember, Körmendi Roland és a zeneszerkesztő programokban expert szakember, Kovács Norbert most a gyerekközönség felé fordul. Interjú.

A zenecsinálás mióta része az életeteknek?

Norbi: Tíz éve állítok össze digitális úton zenét.

Roland: Hollandiában születtem magyar szülők gyermekeként. Már kint menedzseltem zenészeket és szerveztem koncerteket. Magyarországra egy zenei projekt miatt érkeztem, és úgy hat éve ismerkedtem meg Norbival. Már másnap elkezdtünk közösen dolgozni. Végül épp a jól működő párosunk miatt maradtam itthon.

Kinek a füle a döntő egy-egy zenei produktumnál?

Roland: Norbi nyomkodja a gombokat, ő viszi a magyar munkákat, azokba nem nagyon szólok bele. Én inkább a külföldi projektekből veszem ki jobban a részemet, ebbe beletartozik a dalszövegírás és a dalszerzés is. Ezen kívül a kapcsolatainkkal és a szerződéskötésekkel foglalkozom, de mindenben támaszkodunk egymás véleményére.

Számos hazai YouTube-sláger stábjában tűnik fel a Smithmusix, és nem csak zeneszerzőként, de sokszor a mixelés és a maszterelés is a ti reszortotok. Mi is ez?

Norbi: Minden egyes zenei sáv külön-külön alkotóelem, ilyen a lábdob, a basszus, a gitár, a billentyűsök vagy épp a vokál. Ezek összeállva hozzák létre azt, amit a közönség elé tárunk. Hasonlóan a főzéshez, itt is az alapanyagok minősége a legfontosabb: pocsék hozzávalókból, azaz gyenge minőségű hangmintákból, hibásan felvett vokálból gyöngébb termék születik. A mixing során igyekszünk tökéletes egyensúlyt teremteni a zene elemei között. A mastering a finomhangolás terepe, itt a zene stílusához igazodva korrigáljuk a hangerőket. Minden mix/master hangmérnöknek egyedi a stílusa, ízlés kérdése, ki hogyan fűszerez.

Vagyis, teszem azt, Kasza Tibinek az otthoni hangszerén megírt száma a ti közbenjárásotokkal nyer trendi hangzást?

Norbi: Legutóbbi slágerénél Tibi hozta a melódiát, én hangszereltem, ami ebben az esetben a dobot és a basszust jelentette, majd a végső mixet és a masztert is én készítettem. Tibi remekül érzi, miből lesz sláger, az Ez annyira te című dalát pár hét alatt hétmillióan nézték meg.

Mennyiben lenne más ezen számok karrierje nélkületek?

Roland: Rengeteget pitchelünk külföldre, ott először azt nézi a kiadó, hogy jó-e a mix. Ha rossz, azonnal dobja. Ugyanis tisztában van vele, hogy bár egy átlagos felhasználó nem azonosítja be, hogy tré a mixelés, de azt pontosan érzi, ha valami nem stimmel, amit aztán úgy fogalmaz meg magának, hogy nem tetszik a szám.

A Pamkutyával is dolgoztok. Ott mi a felállás?

Norbi: Nekik a zenei alapot is én készítem. Egy éve kerestek meg minket, mivel a paródiák után szerettek volna egy saját dalt kiadni. Több hazai zene tetszett nekik, amit készítettem – így jutottak el hozzánk. Nagyon tehetséges a testvérpár és hihetetlen munkabírásúak, mindig felkészülve érkeznek a hangfelvételre.

A legsikeresebb hazai trapegyüttes, a BSW is a partneretek.

Norbi: Nekik is én írom a zenét. Ők olykor élőben koncerteznek, így ügyelnem kell, hogy gitáralap is kerüljön a számokba, hiszen a színpadon a valódi hangszerekkel is át kell jöjjön a feeling. Egy-egy szám úgy készül, hogy először átbeszéljük a stílust, például legyen 140 bpm-es trapzene, ehhez elkészítem a zenei alapot, meghallgatják, ha tetszik nekik, kitalálják a refrént, ami beindítja a többit, és jöhet a verse. Eztán nálunk felénekelik a dalt, megcsináljuk a kiállásokat, játszunk a basszussal. Ha eddig eljutunk, egy hétig nem hallgatunk bele a számba, és csak totál friss füllel állunk neki a mixnek és a maszternek.

Melyik a legsikeresebb külföldi számotok?

Roland: A Summertime Fling számunkért két amerikai kiadó is harcolt, az egyik meg is jelentette, szerepelt a You Are The One című MTV-sorozatban, felcsendült egy kozmetikai cikk reklámjában, és elég sokan megkerestek minket miatta. Most ott tartunk, hogy épp Domino és Snoop Dogg közös dalát írjuk.

Mi a különbség az itthoni és a külföldi munka között?

Roland: Az amerikaiak nagyon üzletiek és nagyon egyenesek. Bármiben megállapodunk, azonnal érkeznek az ügyvédi papírok, szerződések. Ha mégsem, tudd, hogy rossz helyen vagy. Amerika egyúttal a világpiacot is jelenti, a leütött megállapodások tétje hatalmas.

Árban mekkora a különbség az itthoni és a külföldi munkák között?

Norbi: Itthon akár kétszázezer forintból is készülhet egy klip, kint csupán a stáb napidíja minimum 15 ezer dollár.

Roland: Minket valamennyire itthon is meg kell fizetni, hatjegyű szám egy komplett dal elkészítése, amerikai munkánál egy nullát nyugodtan hozzátehetünk.

A legújabb projektetek a gyerekzene. Ez hogy jött?

Roland: Akartunk egy saját projektet, de nem szeretünk előtérbe kerülni, egész egyszerűen nem passzol a karakterünkhöz. Gondolkodtunk, mi lenne a megfelelő terep, amikor belefutottam egy videóba, melyen egy ismeretlen fickó egy szülinapi partin énekelt tizenkét éves gyerekeknek, káromkodó szavakat is használva. Ledöbbentem, hiszen szülő vagyok, a fiam tizenegy éves, a lányom hét. Kitaláltuk, hogy gyerekdalokat készítünk, normálisakat, melyeket egy figura, ARi BARi ad elő. Hiánypótló vállalkozás, hiszen a hazai piacon eddig nem volt semmi az Alma együttes és a trendi popslágerek között. Az Alma együttes fellépésein az ötéves gyereked ott táncol az első sorban, amíg a szülők hátul beszélgetnek. Mi olyan számokat szeretnénk írni, melyek a szülők és gyermekek számára közös élmény lehet.

És ti is élvezitek?

Roland: Naná. Korábbi projektekből megmaradt mintákból építjük az alapokat, így munkánkból a mostani slágerek zenei világa köszön vissza, viszont a szövegek abszolút a gyerekeknek szólnak.

Norbi: Sokan úgy gondolják, hogy a kiskamaszok úgysem értenek a zenéhez. Tévedés. Rengeteg zenés tartalmat fogyasztanak, ettől rendkívül hamar kifinomulttá válik a hallásuk. Viszont a számok zömét TikTokon érik el, így nem nekik való mondanivalóval is megismerkednek. Mi azon vagyunk, hogy tűpontosan szólítsuk meg őket.

Roli: Beszéltünk gyerekpszichológusokkal, szerintük már a gyerekeknél is a magány a legfőbb probléma, és sajnos a felnőtteknek szóló slágerek is erősítik bennük ezt az érzést. Reméljük, ARi BARi a jó barátjuk lesz.

ARi BARi legföljebb virtuális barát lehet.

Norbi: Virtuális barát is feltölthet, adhat pozitív üzeneteket.

A zenecsinálás a kisujjatokban van, de a gyerekeknek szánt szöveg megírása komoly felelősség.

Roli: A dalszövegeket átnézetjük gyerekpszichológusokkal, arra törekedve, hogy építőek legyenek, és ne hordozzanak káros mögöttes tartalmat. Érezzük a felelősséget.

