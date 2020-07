Ryan Reynolds kisebb vagyont ajánlott fel annak, aki megtalál egy eltűnt plüssmackót

Ryan Reynolds egyébként is a filmrajongók egyik szíve csücske, most pedig újabb akcióval lopta be magát néhány szívbe: ötezer dollárt, azaz majdnem másfél millió forintot ajánlott fel annak, aki visszaszolgáltat egy plüssmackót. A mackót a kanadai Vancouverből lopták el egy táskában, melyben egy iPad és egy Nintendo Switch is volt, ám gazdájának, Mara Sorianónak a kütyük a legkevésbé sem fontosak, szemben a medvével, melynek komoly érzelmi értéke van. A maci ugyanis beszél, éspedig édesanyja hangján, aki tavaly júniusban veszítette el a harcot a rák ellen.

– írta Reynolds Twitteren.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020