Clint Eastwood beperel egy rakás céget, amik szerinte visszaéltek a nevével

A 90 éves színész bekeményített.

Clint Eastwood pert indított több kannabiodil-olajat árusító cég ellen, amelyek szerinte visszaéltek a nevével és a képével, és azt a hamis látszatot keltették, hogy ő is ajánlja a termékeiket. A Los Angeles-i bíróságnak benyújtott peranyagban szerepel, hogy a vállalatok kamucikkeket terjesztettek, amelyben azt írták, hogy a 90 éves Eastwood felhagy a színészettel, hogy a marihuánából származtatott CBD-termékek árusításának szentelhesse magát. A színész többmillió dolláros kártérítési igényt nyújtott be közel 20 kisebb céggel szemben, amelyek székhelyei több államban is jelen vannak.

Az egyik érintett vállalat, a Sera Labs, arra hivatkozik közleményében, hogy rövid ideig egy reklámcéget bíztak meg, szigorú irányelveket szabva a hirdetésekhez, ám azonnal leállították, mikor tudomást szereztek róla, hogy visszaéltek a színész képével és nevével. Clint Eastwoodnak a kamuhírekkel szemben esze ágában sincs abbahagyni a filmezést, amiről nemrég születésnapi cikkünkben is írtunk: