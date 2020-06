Versenyeznek a magyar trailerek, Herendi Gábor is a zsűriben

Vadi új díjat alapítottak a magyar filmelőzetesek elismerésére: ez az Arany Blende, melyen szakmai zsűri és közönség is szavaz a kedvenc magyar filmtrailereire. A közönségszavazás már elindult a díj honlapján, és augusztus 15-ig tart. Minden látogató két kedvencet választhat, illetve nyilván meg is tudja nézni az összes nevezettet, negyvenkét film negyvennyolc nevezését trailer és teaser kategóriában, melyek között van rövidfilm, animáció, dokumentumfilm, tévéfilm és egész estés mozifilm is. Az Arany Blende azt vizsgálja, hogy a filmek és közönségük egymásra találásakor milyen szerepe volt vagy lehetett a trailernek, és mennyire volt kreatív a filmeladás tavaly Magyarországon.

A közönségszavazás mellett szakmai zsűri is értékeli a munkákat. Herendi Gábor képviseli majd a rendezői szemszöget, Ádám Bernadett a Freeman Film ügyvezető igazgatója a forgalmazói oldalról vizsgálja a nevezéseket, Gergely Zoltán tévés promo producerként vizsgálja a látottakat, Baski Sándor, a Filmvilág újságírójaként és a trailerek történetének ismerőjeként van jelen a zsűriben, Maros András író, kreatívigazgató pedig a reklámos szemszöget hozza a zsűribe.

A szakmai zsűri szempontjai mellett pedig a közönség ítéletére is kíváncsiak a díj alapítói, a szeptemberre tervezett díjátadón a zsűri három díjazottja mellett közönségdíjas is kap elismerést.

Kiemelt kép: Arany Blende