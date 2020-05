Ha már nincs cannes-i filmfesztivál idén, emlékezzünk a régiekre

A koronavírus-járvány sok más programmal együtt a fesztiválszezont is törölte. Most indult volna például a cannes-i filmfesztivál, melyről nemrég írtuk meg, hogy egyes versenyfilmjei online lesznek megtekinthetők. A Youtube-on látható We Are One: A Global Film Festival elnevezésű ingyenes, virtuális rendezvény május 29-től tíz napon keresztül hozza el a cannes-i, a torontói, a velencei és a berlini filmfesztivál terméseit.

De hogy addig se maradjunk filmfesztivál hangulat nélkül, összegyűjtöttük az elmúlt évek legjobb fotóit a cannes-i filmfesztiválról.

Kendall Jenner a 2019-es amfAR-gálán Cannes-ban. Kép: Gareth Cattermole/amfAR/Getty Images for H&M / amfAR[/caption]Will Smith a The Jury című film sajtófotózásán a 2017-es cannes-i filmfesztiválon. Kép: Samir Hussein/WireImage[/caption]Arnold Schwarzenegger Mr. Universe-ként pózol a cannes-i tengerparton 1977-ben. Kép: Keystone/Getty Images[/caption]Brigitte Bardot a cannes-i filmfesztiválon 1955-ben. Kép: Bela Zola/Mirrorpix/Getty Images)[/caption]

Kiemelt kép: Keystone/Getty Images