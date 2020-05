Óriási pénzt bukott a Disney a járvány miatt

A Walt Disney Company tegnap megjelentette éves beszámolóját, és a számok nem néznek ki túl biztatóan: jelenlegi becslésük szerint, 1,4 milliárd dollárt buknak majd, mire a járványnak vége, nagyobb részt – nagyjából egymilliárd dollár értékben – a bezárt szórakoztatóparkok miatt. Ugyanakkor a cég, ha lassan is, de elindul kifelé a sötétből, jövő héten ugyanis újra megnyitják egyik parkjukat: a sanghaji Disneyland csökkentett látogatószám mellett, de május 11-én újranyit. Hogy a világ többi ilyen parkja és a cég egyéb üzletágai mikor indulhatnak újra, arról egyelőre nem mertek ígérni semmit.

A kínai kormányzat azt kérte a Disneytől, hogy a parkjaiba beengedett vendégek számát a teljes kapacitás harminc százalékában maximálják, a cég azonban még ennél is alacsonyabb látogatószámban gondolkodik, legalábbis az első hetekben mindenképpen, emellett a távolságtartás szabályait is igyekeznek betartani, valamint maszkok és testhőmérséklet-mérés is lesz.

A koronavírus-járvány miatti visszaesés előtt a cég még rekordbevételű évre készült, a vállalat mozifilmes részlege is szépen termelt, és a streaming-háborúba való becsatlakozástól is sokat vártak. Aztán március közepére a kép meglehetősen átalakult, a parkok bezártak, a mozik bezárása miatt a Disney filmjeinek bemutatása elhalasztódott, és az aktuális mozis és tévés tartalmak gyártása is leállt. Az egyetlen működő, és igen sikeres terület a streamingé: a Disney+ tavaly novemberi elindulása óta 54,5 millió előfizetőt gyűjtött.

A cég százhúszezer dolgozót küldött szabadságra, a vezetőség bérét is megnyesték, viszont ezzel együtt optimistán állnak a jövőhöz, a vezérigazgatóként nemrég leköszönt, de vezetőségi tagként továbbra is a Disney berkeiben maradt Bob Iger úgy fogalmazott, tökéletesen biztos abban, hogy a cég teljesen felépül majd a válságból.

Kiemelt kép: DAVID MCNEW / AFP