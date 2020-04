Végre visszatérnek a budapesti mozik – és még a kijárási korlátozást sem kell megszegni miattuk

A Budapest Film mozijai – gyakorlatilag a fővárosi artmozik többsége – az elsők között zártak be márciusban, amikor a kormány kihirdette a tömegrendezvények tiltását. Azóta több mint egy hónap telt el, és hiába streaming-forradalom, az igazi mozimániásoknak már alighanem hiánytüneteik vannak. Nekik van egy jó hírünk: az artmozik visszatérnek. Legalábbis ami a Budapest Film hálózatát illet – ráadásul mindezt úgy, hogy senkinek nem kell hozzá megszegni a kijárási korlátozás szabályait. A cég ugyanis megcsinálta a Budapesti Távmozi intézményét.

Gyakorlatilag egy on-demand rendszerről beszélünk, azaz interneten nézhetünk filmeket alkalmankénti fizetés ellenében, éspedig olyan filmeket, amiket mozis forgalmazásba szántak, ám a járványhelyzet miatt sosem jutottak el a vásznakra. A Művész, Puskin, Toldi, Tabán, Kino Cafe filmszínházak április 21-től ismét napi műsorrendben vetítenek a Távmozi honlapján. A kínálat folyamatosan új mozipremierekkel és filmfesztiválokkal bővül majd.

A virtuális gépházakban ugyanazok a mozigépészek dolgoznak, mint rendesen, és az online nézőterek bejáratánál is ugyanazok a jegyszedők várják a nézőket, akikkel a kedvenc mozijukban máskor is találkozni szoktak. A Távmozi vetítéseire váltott jegyekkel közvetlenül a budapesti művészmozik fennmaradását és a Budapest Film munkatársainak megélhetését segíthetik a váratlan mozinélküliség idején. Az igazi mozik újranyitása nagyon nagy ünnep lesz nekünk, akármikor is jön el az a nap. Szeretnénk, ha a Budapesti Távmozi nézőit üdvözölhetnénk ott majd legelsőként, mert ők azok, akik ebben a nehéz időszakban is ragaszkodnak a mozizás élményéhez