Szépségápolás karantén idején: ahogy nagyanyáink csinálták

A járvány idején a szolgáltatások nagy része nem üzemel, ilyen a szépségápolás területe is. Ebben az időszakban viszont különösen vágyhatunk egy kis kényeztetésre, mi segíthetne ebben jobban, mint anyáink és nagyanyáink jól bevált praktikái. Ezekből szedtünk össze néhányat.

Járványidőszakban a szépségápolás némiképp háttérbe szorul, pláne, hogy az ezzel foglalkozó szolgálatások nem működnek, és kétszer is meggondoljuk, hogy drogériába menjünk-e egy drága arckrém miatt. Ilyenkor lehet érdemes megnézni, régen, korlátozottabb lehetőségek idején hogyan oldották ezt meg az előző nemzedékek. Mert az élet akkor is megy tovább.

Van azonban a külsőnkkel való törődésnek egy mindenki számára elérhető, alkalmas formája, amelyhez nem kell sehová elmenni: ez az öntevékeny, házi szépségápolás. Sem sok időt, sem komoly anyagi befektetést nem igényel. Maga a természet siet segítségünkre néhány olyan fontos kellékkel, melyeket a gyárilag előállított kozmetikai szerek hatásának kiégészítésére a hivatásos szépségápolás is felhasznál.

Ez a szövegrészlet a Nők Lapja Kalendáriuma 1962-es számában olvasható, és mindmáig igaz. Nagy szükségünk is van most a házi praktikákra, miután a koronavírus következtében hetek óta a négy fal közé szorulunk. Persze, még mindig nem mindenki teheti meg, hogy házi karanténba vonuljon, de a kozmetikai vagy hajápolási szolgáltatások nagy része nem üzemel, és úgy tűnik, még egy jó ideig nem is fog. Kénytelenek vagyunk tehát visszatérni az ötletes házi praktikákhoz, amit anyáink és nagyanyáink alkalmaztak.

Mi van a hűtőben?

Manapság már nem könnyű eligazodni a különböző bőr-és szépségápolási trükkök között. Bár egyre több és profibb szolgáltatás jelenik meg a palettán, a végén belezavarodunk, melyiket is válasszuk. Probiotikus tisztító arckezelés, lifting, Gua Sha, hidroabrázió, mikrodermabrázió. Mind-mind másra jó, és még vagy több tucatnyi, hasonlóan idegen hangzású kezelés áll rendelkezésünkre, hogy megőrizzük szépségünk és fiatalságunk.

Egy időre azonban ezeket nélkülöznünk kell, és azzal kezelni magunkat, ami otthonunkban, például a hűtőben megtalálható. A jó hír azonban az, hogy legtöbbjüket könnyen és olcsón be tudjuk szerezni.

Az első lépés, persze, mi más lenne, mint a higiénia és a tisztálkodás, ami mindennek az alapja a szépségápolásban. Ezt érdemes már fiatalkorban a fejünkbe vésni.

A fiatal lányokat meg kell tanítani a víz és a szappan használatára. A fiatal lánynak a fogmosást nem az első flörtjekor kell megtanulnia. Ma már a modern fürdőszobás lakások lehetővé teszik a rendszeres tisztálkodást. Sajnos, még ma is vannak olyan fiatalok, akiknek valósággal allergiájuk van a víztől és a szappantól. Az anyának minden álszemérmet félre kell tennie, és meg kell tanítania lányát az intim és kötelező mosakodásra, amely minden civilizált nőnek első kötelessége. A helyes arckikészítés, amely óvja és hangsúlyozza a bőr szépségét, csak ezután következik. A kikészítésnek finomnak és diszkrétnek kell lennie, mert a túlzott festékhasználat közönségessé teszi, öregíti még a fiatal leányokat is. Az erős szemhéjfestés, a sok alapozókrém, a vastagon felkent rúzs a fiatalos külső első számú ellensége

– áll a Dolgozó Nő egyik, 1969-es számában Hubert Pierantonival, a Les Nouvelles Esthetiques nevű francia lap egykori főszerkesztőjével készült interjúban.

Ilyen kincs például a korábbi szépségpraktikák szerint a tej, mely különösen fontos gyógyír lehet a száraz bőrre. Utóbbival valószínűleg most még többen küzdenek, a folyamatos kézmosás-és fertőtlenítés következtében. A már említett cikk szerint a forralatlan, nyers tej csodákat tud művelni a száraz bőrrel, mivel „finoman eloszlott vajcseppeket tartalmaz”. Ezt leginkább esténként, a smink eltávolítására ajánlják. Habár az írás szerint a nagyon száraz bőr kezelésére még jobb választás lehet az étolaj, ezzel azért ma valószínűleg sok bőrgyógyász és kozmetikus vitatkozna.

Annál érdekesebbnek tűnik a majonézpakolás, melynek receptje a következő:

Egy tojás sárgáját egy kávéskanál étolajjal jól elkeverünk, a masszát ecsettel arcunkra kenjük és rajta hagyjuk száradni. Ha a pakolás már megszáradt, langyos vízzel gondosan lemossuk, utána arcunkat zsíros krémmel vékonyan bekenjük. lemossuk, utána arcunkat zsíros krémmel vékonyan bekenjük.

Természetesen, a zsíros bőr kezeléséről sem szabad megfeledkezni. A régebbi írásokban szó sem esik tonikról vagy az elmúlt pár évben rendkívül népszerűvé vált micellás víz használatáról, a házi ecet és a kávé viszont annál nagyobb szerepet kapott, például ebben a Szénsavas pakolásban:

Tetézett kávéskanál iszapolt krétaporhoz azonos mennyiségű vízzel hígított háziecetet keverünk úgy, hogy a két anyagból könnyen felkenhető, pépes masszát kapjunk. Ezt a kissé habzó pépet azonnal felkenjük arcunkra, majd megszáradás után meleg vízzel lemossuk.

Dr. Haller Tibor Szépségápolás háziszerekkel című, 1940-es írásában az érdes kezekre az elég profinak tűnő, Honey Jelly néven futó receptet ajánlja:

Egy tábla (kb. 2 gr) zselatint beáztatunk este 1 deci vízbe s másnap gyenge lángon megolvasztva hozzáadunk 1 kávéskanálnyi akácmézet, 2 evőkanálnyi glycerint és 1 késhegynyi szalicilt és az egészet óvatosan melegítjük. Ha a zselatin már teljesen feloldódott, akkor a melegítést abbahagyjuk és az egészet kihűlni hagyjuk. A melegítést csak gyenge lángon végezzük s forralni nem szabad.

A lista végeláthatatlan, szinte mindent nyersanyagot bevethetünk, főleg a zöldség-gyümölcsök terén lehetünk kreatívak. Készíthetünk paradicsom, uborka-vagy élesztőpakolást, amit viszont már évtizedekkel ezelőtt is hangsúlyoztak, az az egészséges életmód, a helyes táplálkozás, ezen belül is a rendszeresség, a mérsékelt napozás és a testmozgás.

„Milyen sportot űzhetnek a nők?”

A szépségápolás fontos részét képezi a testmozgás, ami talán még nagyobb nehézséget jelent a koronavírus és a karantén idején. Bár a konditermek az utolsók a szolgáltatások között, melyek nyitva várják még mindig, hogy a mozogni vágyók betérjenek, sokan nem merészkednek már ilyen helyekre. Milyen lehetőségek maradnak akkor, ha se kert, se futópálya nincs otthonunk közelében?

A nők, miután egyben háziasszonyok is, a bevásárlást kössék egybe a testmozgással. Hogyan? Hát, például, a munka után gyalog sétáljanak el a közértbe, s a bevásárlás után nyugodt tempóban sétálják körbe két-háromszor a háztömböt. Ezzel 2-3 kilométert is mozognak egyenletes tempóban, s ez éves viszonylatban már komoly testmozgást jelent

– áll a Népszava 1972-es számának egy cikkében, mely kifejezetten karantén kompatibilis testmozgásnak tűnik. Az egy másik kérdés, hogy vajon valóban minden nő háziasszony is.

Egy jóval korábbi, 1922-ben, a Pesti Naplóban közzétett, Milyen sportot űzhetnek a nők? című cikk szerint nem mindegy azonban, mit sportolunk, mert több mozgásforma is káros hatással van a nőkre, miután „a női szervezet sajátos volta különös körültekintést és figyelmet igényel”. Így például a „birkózásoknak egyik nemét sem lehet és szabad a nőknek józan fővel ajánlani”. Érdemes lehet viszont a lakásba zárva megfontolni dr. báró Hatvany Mária Az ötvenéves szépasszony címmel a Színházi Életben megjelent tanácsait 1935-ből:

A nők egy része ebben a torban igen hajlamos a hízásra. Ennek okát nem annyira az ilyenkor fellépő belső zavarokban, mint inkább a korral járó csökkent mozgékonyságban kell keresni. Ezért igen jó a mérsékelten űzött testmozgás, mely a vértolulásokat is enyhíti. Első helyet itt a rendszeresen végzett torna foglalja el, különösen jók a has- és csípőizom gyakorlatok, továbbá az egyenletes séta, végül a nemeléggé dicsérhető vízisportok. Túlzásba azonban egyiket sem szabad vinni, mert a fáradtság a szépség legnagyobb ellensége.

Hatvany bárónő gondolt azokra is, akiknek fáj a fejük vagy izgalmi állapotba kerülnek: „Reggel, délután és este csak egy negyedliter friss lefölözött tej és csak délben kiadósabb étkezés. A gyakori álmatlanságra való tekintettel az esti étkezés könnyű ételekből álljon és legalább 2 órával lefekvés előtt történjék.” Végül fontos szerinte, hogy egyáltalában kerüljük az izgalmakat:

Nem lehet eléggé azt hangsúlyozni, hogy lelki izgalmakat kerülni kell, mert a »keep smiling« a kozmetikának lényeges kelléke.

Ha nem is biztos, hogy mindegyik receptet szívesen alkalmaznánk magunkon, érdemes némelyik praktikát kipróbálnunk, ahelyett, hogy azon keseregnénk, hogy még hetekig nem jutunk el a kozmetikushoz vagy edzőterembe. Olcsók, természetesek és még az idő is megy velük. Ha pedig nem jönnek be, még mindig meríthetünk ötletet a modernebb praktikákból.

A cikk az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével jött létre.

Kiemelt kép: Getty Images