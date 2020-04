Koronavírusban hunyt el a 85 éves jazzlegenda

Ellis Marsalis Jr., az ünnepelt New Orleans-i jazz-zongorista halálhírét a családja erősítette meg – írja a New York Times. A zenész április elsején a Covid-19 szövődményeibe halt bele 85 évesen, azt azonban nem részletezték, hogy hol kezelték. Marsalis Jr. évtizedeken át volt a New Orleans-i jazz mestere, és tanította is a következő generációt. Hat gyereke született, négyen szintén a zenében találták meg az útjukat, a két legidősebb pedig, Wynton és Branford a nyolcvanas években szereztek hírnevet maguknak a klasszikus jazzben.

Ellis Marsalis egy legenda volt. A New Orleans-i jazz prototípusa

– írta LaToya Cantrell, a város polgármestere.

Tanítványai, többek között Terence Blanchard, Donald Harrison Jr., Harry Connick Jr. és Nicholas Payton később egy jazz-konzervatóriumot is alapítottak.

Apám fantasztikus zenész volt és tanár, de még nagyszerűbb apa. Mindent beleadott, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból

– írta közleményében egyik fia, Branford Marsalis.

Másik gyereke, Wynton Marsalis 1997-ben zenei Pulitzer-díjat is kapott.

