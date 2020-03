Woody Allen gyerekeit mélyen elkeseríti az apjuk önéletrajzi könyve

Április 7-én kerül a könyvesboltok polcaira Woody Allen önéletrajza, amelynek megjelenése sokáig kétséges volt amiatt, hogy a közelmúltban újra a címoldalakra került a rendező elleni évtizedekkel ezelőtti gyerekmolesztálási vád.

„Ez a könyv átfogó beszámoló Allen magán- és szakmai életéről, bemutatva a film, a színház, a televízió, az éjszakai klubok világában és a nyomtatott sajtóban végzett munkásságát. Mesél benne a családjával és a barátaival való kapcsolatáról, valamint szerelmi életéről” – írta hétfői közleményében a Grand Central Publishing kiadó, amely egy éven át halogatta az Apropos of Nothing című írás megjelentetését. A memoár egyebek között az Egyesült Államokban, Kanadában, Olaszországban, Franciaországban, Németországban és Spanyolországban lesz kapható, írja a Variety alapján az MTI.

A 84 éves Allen önéletrajzának publikálását tavaly több kiadó is elutasította, miután a rendező elleni, évtizedekkel ezelőtti gyerekmolesztálási vád ismét a címoldalakra került. Allent 1992-ben vádolták meg azzal, hogy akkor hétéves nevelt lányát, Dylan Farrow-t szexuálisan molesztálta. Farrow – aki már felnőttként 2014-ben egy nyílt levélben is megismételte a vádakat – a mai napig kitart állítása mellett, amelyeket a rendező tagad. Az ügyben két független vizsgálatot is lefolytattak még az 1990-es években és Allen ellen soha nem emeltek vádat.

Az Apropos of Nothing megjelenésének hírére reagálva Dylan Farrow közleményt adott ki, amelyben azt írta, mélyen elkeseríti a memoár megjelenése, és megjegyezte, hogy őt senki sem kereste meg az önéletrajzban szereplő állítások valóságtartalmának ellenőrzéséért. Allen fia, az újságíró Ronan Farrow is elhatárolódott a kiadótól, ahol neki is jelent meg könyve (pont a szexuális visszaélésekről a szórakoztatóiparban). Az Oscar-díjas rendező karrierje megsínylette a vádakat. A 2019-es Egy esős nap New Yorkban című filmjét nem mutatták be tavaly az Egyesült Államokban, és a Christoph Waltz, valamint Gina Gershon főszereplésével készülő új produkciója még mindig forgalmazóra vár. Számos híresség, köztük Timothée Chalamet, Greta Gerwig, Colin Firth, Ellen Page és Michael Caine is elhatárolódott a rendezőtől.

Fotó: ANDER GILLENEA / AFP