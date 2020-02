Elhalasztották a Mission: Impossible olaszországi forgatását a koronavírus miatt

Elhalasztották a Mission: Impossible új epizódjának háromhetesre tervezett olaszországi forgatását a koronavírus-járvány miatt, jelentette be hétfőn a Tom Cruise főszereplésével készülő filmet gyártó Paramount filmstúdió. A felvételek hétfőn kezdődtek volna Velencében, a városnak azonban a koronavírusos esetek észak-olaszországi megjelenése miatt a hagyományos velencei karnevált is két nappal hamarabb, kedd helyett már vasárnap be kellett fejeznie.

Hétfőn Olaszországban már 220 fölött járt a vírusfertőzöttek száma. A járvány terjedésének megakadályozására számos nyilvános rendezvényt lefújtak a térségben. A Paramount közleményében kifejtette, hogy a Christopher McQuarrie által rendezett Mission: Impossible 7. stábjának és szereplőinek biztonsága érdekében megváltoztatták a forgatási tervet, amelynek első állomása lett volna Olaszország. A filmeseknek lehetővé tették a hazatérést. A stúdió hozzáfűzte, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik az olasz helyzetet, és annak ismeretében hoznak majd döntést a forgatás folytatásáról.

A népszerű akciófilmsorozat 7. részének premierjét 2021 júliusára tűzték ki, a 8. epizódot pedig egy évvel később akarják bemutatni. A Mission: Impossible-sorozat a legnagyobb hollywoodi kasszasikerek közé tartozik, a 2018-ban bemutatott Mission: Impossible – Utóhatás című rész globális bevétele meghaladta a 791 millió dollárt (245 milliárd forintot).

(MTI)

Kiemelt kép: PARAMOUNT PICTURES / SKYDANCE / COLLECTION CHRISTOPHEL