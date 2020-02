Először lép fel Magyarországon a Despacito énekese

Először ad koncertet Magyarországon a Puerto Ricó-i énekes-dalszerző Daddy Yankee, akit a legtöbben a Luis Fonsival közösen jegyzett Despacito című slágere kapcsán ismernek. Az énekes június 25-én a Papp László Budapest Sportarénában adja elő élőben is a Youtube-on jelenleg több mint 6,5 milliárd kattintást elért számot, mely ezzel a világ legnézettebb videója lett a videómegosztó oldalon.

A Spotify-on 2017-ben leghallgatottabb Daddy Yankee több mint 100 díj, többek között a Billboard Latin Zenei díj, a Latin Grammy-díj, az Amerikai Zenei Díj és a Latin-Amerikai Zenei díj birtokosa. Az amerikai CNN és Time magazin is a világ egyik legkimagaslóbb latin-amerikai személyének nevezte, amit jól alátámaszt az is, hogy az elmúlt évek során több világhírű művésszel is együttműködött, és 2014-ben európai turnéja a második leglátogatottabb volt a Rolling Stones után.

Jegyek: február 11-én, 10 órától kaphatók itt.

Ne hallgassa meg többet a Despacitót, ha megvédené a Földet! A Despacitóra való rákeresés az interneten nagyjából annyi energiát fogyasztott, amennyit 40 ezer amerikai háztartás egy év alatt.

