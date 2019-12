Hegedűs D. Géza: Aki hatalmi helyzetben visszaél a szavakkal, az a hatalommal él vissza

A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényt a köztársasági elnök aláírta. A törvénytervezetről, a módosításokról […] a magyar színházi társadalom három reprezentatív szakmai szervezetével az elfogadás előtt nem egyeztetett senki – nyilatkozta Hegedűs D. Géza a Népszavának adott interjúban.

A színész nem ért egyet azzal a nézettel, hogy ezt a folyamatot a Gothár-ügy katalizálta. Szerinte már három éve, a debreceni országos színházi évadnyitón, az egyik kultúráért felelős politikus nyilvánosan elmondta, hogy nem lenne ördögtől való, ha az állam nagyobb befolyással bírna a színházak adminisztratív irányításában.

Egyrészt minden ilyen cselekedetet egyének követnek el. E cselekmények jogi és morális kérdéseket vetnek fel. De a jog ebben az esetben színvak, nem minősíthet egy cselekményt annak alapján, hogy aki megvalósította, milyen világnézeti alapon áll. Ő egy ember. Pont. És nekünk minden körülmények között az áldozatok mellett kell kiállnunk, mert az emberi méltóság mindenek fölött áll! […] Minden ebből levezetett, közösségeket megpecsételő, durva, rágalmazó általánosítás ugyanolyan erkölcstelen, mint a jogsértő, megalázó magatartás

– mondta Hegedűs D., aki visszautasította a zaklatószínház fogalmát, mellyel a Katona József Színházat illették.

Ezt a gyalázatot, a nézők és a támadott társulatok nevében is határozottan visszautasítom. Aki hatalmi helyzetben visszaél a szavakkal, az a hatalommal él vissza

– fogalmazott, majd hozzátette: „Európa egyik legjobb színházának tartja a Katonát, egy elítélendő emberi tett nyomán nem lehet egy ilyen intézményt veszélybe sodorni, megsemmisítésére törni.”

A színész is részt vett a december 9-i, az új kulturális törvény elleni tüntetésen, melyen színháza, a Vígszínház igazgatója, Eszenyi Enikő nem jelent meg. Hegedűs D. úgy gondolja, tiszteletben illik tartani Eszenyi véleményét is, hogy az övéket is tiszteletben tartsák, azt azonban méltatlannak és megalázónak tartja, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetemet is megtámadták, ahol a színész 35 éve tanít.

Akik rágalmaznak, fogalmuk sincs arról, milyen minőségi oktatás folyik az egyetemen, világklasszis tanárok és válogatott tehetségű hallgatók együttműködésével, a diákok integritásának mélységes tiszteletben tartásával. A saját eszközeinkkel fel kell lépnünk a támadások ellen. A mostani tiltakozásnál megmutatta a szakmánk az ő arcát. Bátor volt, öntudatos, és méltóságteljes. Ezen az esten, a közönség pártfogásába vett bennünket. Aki ott volt, megértette azt, hogy az életünkről, a sorsunkról van szó, és hogy a szakmai összefogás, szolidaritás a legnagyobb jövőbe ható, megtartó erő

– mondta.

A színházas tüntetés szervezői: A kormány megijedt, de folytatjuk! A szabad színházakért, a kultúra függetlenségéért tartott hétfői tüntetés szervezőjével beszéltünk, mit szólnak a végül benyújtott törvényjavaslathoz és hogy így megtartják-e a demonstrációt.

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu