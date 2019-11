Werner Herzognak köszönhetjük a Star Wars legtüneményesebb szereplőjét

Eddig is óvatosan kellett fogalmazni, ha bármi, a Star Wars-filmekkel vagy sorozattal kapcsolatos információról írtunk, de már akkor is képtelenek voltunk nem megjegyezni, ki a Mandalorian egyértelműen legcukibb szereplője. A tüneményes bébi Yodáról most kiderült, hogy a sorozat egyik szereplőjének, Werner Herzognak köszönhetjük, hogy így néz ki.

Láttam a díszletben. Szívszorító. Szívszorítóan gyönyörű

– nyilatkozta a báburól meghatódottan Herzog, aki miatt készítők végül nem cserélték le azt egy CGI-karakterre.

Ti gyávák. Hagyjátok

– mondta a színész és ez elég volt arra, hogy Dave Filoni executive producer és a széria fő rendezője, Jon Favreau otthagyják a díszletben a bébi Yoda-bábut, miután felmerült bennük, hogy nem elég meggyőző a forgatáson használt báb, ezért nélküle veszik fel a jeleneteket, később pedig a CGI segítségével helyettesítik. Szerencsére végül Herzogra hallgattak, mi pedig azóta olvadozunk a kis Yoda látványától, hogy először megpillantottuk.

(NME)

Kiemelt kép: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP