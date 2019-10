Gyufa helyett atombombával gyújtotta meg a cigarettáját a világ legpihentebb atomfizikusa

Egy, a hirosimai bombával azonos erejű kísérleti robbantás során megszületett a világ első, atombombával működő öngyújtója.

A második világháborút lezáró, Hirosimát és Nagaszakit romba döntő robbantás távolról sem vetett véget a két nagyhatalom, a Szovjetunió és az Egyesült Államok atomprogramjának: előbbi 1989-ig, utóbbi pedig 1992-ig további kísérletek tömegét végezte el, annyi különbséggel, hogy előbbi óriásnemzet erről nemes egyszerűséggel elfelejtette értesíteni a kísérleti telep környékén élőket.

Amikor a szovjetek ledobták az atombombát, elfelejtették evakuálni a lakosságot Berija a sztyeppére álmodta meg a Szovjetunió elsőszámú nukleáris kísérleti zónáját. A gond, hogy a környéken negyedmillió ember élt.

Ezekből az évtizedekből jó eséllyel mindkét ország tudósai őriznek még napvilágra nem került, erős történeteket, kevés veheti fel azonban a harcot az amerikai atomfizikus, Ted Taylor faék egyszerűségű ötletével, aki egy pillanat alatt elkészítette

a világ első, atombombával működő cigarettagyújtóját.

A plutóniummagot körülvevő urániumreflektorokat a jóval könnyebb beríliumra cserélő, ezáltal a fegyverek jókora méretcsökkenését is elérő fizikusról szóló anekdotát Richard Lee Miller Under the Cloud: The Decades of Nuclear Testing című kötete örökítette meg, és az Operation Tumbler-Snapper robbantássorozat egyik detonációjához, az egész sornyi megfigyelőtorony közt végzett George-hoz kötődik.

Alig egy nappal a robbantás előtt Taylor felliftezett az egyik toronyba, hogy megnézze a saját mérőműszerét, illetve vessen egy pillantást a sivatagban látszólag rendszertelenül szétszórt többi eszközre. Ekkor vett észre egy konkáv parabolatükröt, amelynél meghatározta a robbanáskor összegyűjtött fénysugarak metszéspontját, majd oda egy darab kábelt helyezett, hogy a robbanással egyidőben egy saját, borítékolható sikerrel végződő kísérletet hajtson itt végre.

Másnap 3:50-kor a területet körbevevő árkokban ülő katonák csoportját az árok legközelebbi torony felé néző oldala felé térdeltették, öt perccel később pedig felrobbant a tizenöt kilotonnás – a hirosimai bombával megegyező erejű – Scorpion/George.

A toronyban Taylor eközben a detonáció okozta erős fényjelenség felé fordította a tükröt, melynek előző nap elhelyezett kiegészítő kábeldarabján

ekkor már egy cigaretta fityegett, aminek vége egyetlen másodperccel később lángra lobbant,a férfi pedig ezzel létrehozta

a világ legerősebb – és egyben ledrágább –, atombombával működő cigarettagyújtóját.

Az esetről sajnos nem készült felvétel, egy hasonló tükör azonban jól látszik egy 1955-ös, amerikai atomkísérletekről készült film egy rövid jelenetében, ahol hasonló elven, noha bomba nélkül, csak az erős napfény segítségével gyújtanak rá: