A szocialista vámpír, aki vietnámi gyerekek vérét itta meg

Vért iszik. Húsz éve nem öregszik semmit. És a saját szememmel láttam, hogy tárgyakat képes mozgatni anélkül, hogy hozzájuk érne

– így jellemezhető Bodzsár Márk új filmje, a Drakulics elvtárs gyanús főszereplője (Nagy Zsolt), az Adjunk vért Vietnámnak! mozgalom nyugatról hazalátogató díszvendége, Fábián elvtárs. A kubai mozgalmat is megjárt férfi több hasonlóságot is mutat a Drakula-filmek világhírű sztárjával, Lugosi Bélával, ráadásul nála lehet az élet elixírje is. A titkosszolgálat a feltörekvő fiatal kémnőt, Máriát (Walters Lili) állítja rá a vámpírnak tűnő férfire, akinek pasija (Nagy Ervin) egyre féltékenyebben szemléli kettőjük szorossá váló kapcsolatát.

A filmhez frissen érkezett, új részlet nálunk látható először, és csak még jobban felcsigázza a kíváncsiságunkat a film iránt:

A filmben feltűnik még Balsai Móni, Borbély Alexandra, Rába Roland és Bödőcs Tibor is.

A Drakulics elvtárs október 31-én érkezik a mozikba.

