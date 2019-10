Egy nemzedék története végleg lezárul decemberben

Decemberben mutatják be a Star Wars: Skywalker korát, melyhez új szinkronos érkezett. Ahogy azt már az eredeti nyelvű trailerben is láthattuk, elég nosztalgikus képsorok peregnek az előzetes nagy részében, amitől a legelvetemültebb rajongók már most elérzékenyülnek.

Bár egy trilógia záró részéről beszélünk, azért túlságosan nem kell izgulni, mivel a Star Wars: Az utolsó jedik című epizódot rendező Rian Johnson is előrukkol egy trilógiával, melynek epizódjai 2022-ben, 2024-ben és 2026-ban lesznek majd láthatók.

A J.J. Abrams által rendezett Star Wars: Skywalker kora december 19-én debütál a hazai mozikban.

Kiemelt kép: LUCASFILM / PHOTO12