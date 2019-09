A Kingsman úgy is zseniális lesz, hogy mindkét főszereplőjét lecserélte

Megvolt rá az ok, és nem lett olyan rossz az új felállás sem.

Bármennyire is megszerettük Taron Egerton és Colin Firth kettősét az eddig Kingsman-filmekben, a következőben nélkülöznünk kell őket, ez azonban nem valami elbaltázott casting-döntés, és egyáltalán nem is baj. A változás oka ugyanis az, hogy az érkező film nem folytatás, hanem előzményfilm, és teljesen másik korban játszódik: az első világháború idején, amikor a csoportosulás megalakult. Így aztán az eddigi filmek főhősei helyett Ralph Fiennes és Harris Dickinson a két főszereplő a prequelben, mely a King’s Man: A kezdetek címet viseli, és jövő februárban, Valentin-napi alternatívaként érkezik meg a mozikba. A rendező ugyanakkor ugyanaz a Matthew Vaughn, aki mindkét korábbi Kingsmant rendezte. A filmhez megjött a trailer is, éspedig olyan minőségben, hogy ezzel a film egyből felkerült a legjobban várt 2020-as filmjeink egyre hosszabb listájára. Íme.

