Szeptember 1-jén startol az RTL Klubon a Jófiúk című, rendőrös vígjátéksorozat, melynek most már a főcímét is láthatjuk. A spanyol Los hombres de Paco című sorozat magyar adaptációját A mi kis falunkat is jegyző Kapitány Iván rendezi. A főbb szerepekben Hevér Gábor, Mihályfi Balázs és Király Dániel lesznek láthatók, akik rendőrként több bajt okoznak, mint amennyit megoldanak, idejük nagy részét pedig azzal töltik, hogy saját balfogásaikat próbálják valahogy elsikálni.

Kiemelt kép: RTL Klub