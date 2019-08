Stephen King egy újabb könyve kap megfilmesítést

Újabb Stephen King-könyvből készül film, írja a Variety. A Tom Gordon, segíts! (The Girl Who Loved Tom Gordon) című, 1999-es regény egy 9 éves kislányról, Trisha McFarlandról szól, aki egy családi kirándulás alkalmával elkeveredik családjától. Egyetlen társa egy nála maradt rádió lesz, melyen minden este a baseball-meccsközvetítéseket hallgatja. Így lesz nagy kedvence az egyik játékos, Tom Gordon, akire nagy szüksége is lesz az erdőben, ahol sorozatos hallucinációk után szinte biztos benne, hogy egy természetfeletti lény követi őt.

THE GIRL WHO LOVED Tom Gordon is coming–finally. I’m excited.https://t.co/6cypKBzK6C — Stephen King (@StephenKing) 2019. augusztus 21.

A regényt George A. Romero szerette volna megfilmesíteni már egy évtizeddel ezelőtt, de közben elhunyt így volt felesége, Christine Forrest lépett a helyébe producerként, valamint Roy Lee, Jon Berg és Ryan Silber. Forgatókönyvírót egyelőre még nem találtak a projekthez.

Kiemelt kép: KENZO TRIBOUILLARD / AFP