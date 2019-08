Ridley Scott sorozatában további terrorra számíthatunk

Újabb szinkronos előzetes érkezett Ridley Scott Terror: Gyalázat című sorozatához. Az antológia-sorozat tíz részből álló második évadának középpontjában rejtélyes halálesetek egész sorozata áll, mely egy japán-amerikai közösséget tart rettegésben.

Az új trailerből kiderül az is, hogy a sorozat címe Fraklin D. Roosevelt azon beszédéből ered, melyet a Pearl Harbor-i támadás másnapján mondott el, és amely után az Egyesült Államok belépett a II. világháborúba.

A Josef Kubota Wladyka által rendezett folytatásban, melynek most is Ridley Scott lesz a producere, George Takei (Star Trek), Alexander Woo (True Blood – Inni és élni hagyni) és Max Borenstein is szerepel majd.

A Terror: Gyalázat augusztus 15-től, csütörtök esténként 23:00 órától látható az AMC-n.

Kiemelt kép: TCA