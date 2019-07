Nagy összefogásra lesz szükség a világ leggonoszabb bohóca ellen

Ősz elején mutatják be az AZ – 2. fejezetet, melyben a Vesztesek klubja remélhetőleg egyszer és mindenkorra leszámol a 27 év után újra visszatérő gonosz bohóccal. A Stephen King azonos című regénye alapján készült film második részéhez most megérkezett az utolsó trailer is.

A folytatásban az első részben megismert gyerekek már felnőtt emberekként térnek vissza és kerülnek bajba, de egy-egy flasback jelenet erejéig láthatjuk őket majd gyerekként is. A filmben Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, James Ransone, Isaiah Mustafa, Andy Bean és Jay Ryan is szerepel, a gonosz bohóc, Pennywise szerepében pedig Bill Skarsgård tér vissza.

Az AZ – 2. fejezet szeptember 5-én debütál a magyar mozikban.

Kiemelt kép: NEW LINE CINEMA / KATZSMITH PROD / COLLECTION CHRISTOPHEL