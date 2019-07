Őrizetbe vették A$AP Rocky amerikai rappert

Kedden számoltunk be róla, hogy A$AP Rocky és őt kísérő csapata összetűzésbe keveredett két férfivel vasárnap este a svédországi Stockholmban, ahol épp koncertezett. A férfiak először egy étteremben mentek oda hozzá és állították, hogy a rapper eltörte a fejhallgatóikat, majd az utcán is követték. A$AP Rocky heves szóváltásba keveredett velük és felszólította őket, hogy ne kövessék, különben hívja a rendőrséget. A csapat állítása szerint akkor kezdtek el verekedni, amikor egy nő is feltűnt és azzal vádolta az egyik férfit, hogy fogdosta őt. A$AP Rocky akkor azt mondta, hogy csak reagáltak az őket ért támadásra.

A rappert, testőrét és két ismerősét még aznap éjjel letartóztatták. A testőrt csütörtökön kiengedték, A$AP Rocky viszont két hétig még biztos őrizetben marad, ismerősei sorsáról pedig egyelőre nincsenek információk.

A rapper ügyvédje, Henrik Olsson Lilja a New York Times-nak adott telefon interjúban elmondta, hogy A$AP Rocky nagyon csalódott, hiszen a hétvégére tervezett dublini és londoni koncertje elmarad, valamint le kellett mondania turnéja norvégiai és lengyelországi fellépéseit is.

A rapper az Instagramra több videót is feltöltött a történtekkel kapcsolatban, melyek egyike melletti kommentben ártatlannak vallja magát. Henrik Olsson Lilja elmondta, hogy A$AP Rocky nem ismeri el bűnösségét és fellebbezni fog az őrizetbevétele ellen.

Kiemelt kép: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP