Kasza Tibi visszatért a Youtube toplistára

Az élen a szokásos nevek állnak, de az összérdeklődés tavasszal visszaesett.

A Dal+Szerző kiadta szokásos három havi elemzését arról, melyik magyar dalokat hallgatták legtöbbet a magyarok a Youtube-on. A toplista élén Pamkutya paródiája áll a Follow The Flow nagy áttörést meghozó, őszi slágeréből.

Az elemzés szerint ebben nincs semmi meglepő, abban viszont már igen, hogy a március 1-én megjelent videó tavasz végéig „csak” 7,7 millió megtekintésig jutott. A népszerű páros Despacito-paródiája például 2017 nyarán 13, őszén pedig 11 millió kattintást hozott. Az éllovassal együtt persze a top 20 össznézettsége is visszaesett, a téli 104,5 millióról 85,7 millióra; ennél kevesebb utoljára két éve nyáron volt. A Pamkutyát az elmúlt évekből ismerős nevek követik (Majka, Horváth Tamás, ByeAlex, Follow The Flow stb.), viszont akadnak nagy visszatérők is. Például Kasza Tibi, a magyar internet legnépszerűbb embere, aki utoljára 2013 nyarán szerepelt Youtube-toplistán, nemrég azonban újraindította popzenei karrierjét.

Kiemelt kép: Kasza Tibi/Youtube