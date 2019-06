Beindult a katasztrófaturizmus Csernobilban az arról készült új sorozat miatt

Bár az orosz állami és kormányközeli médiának nem tetszik, ahogy az HBO és a Sky Csernobil című sorozata kezeli az 1986-os atomerőmű-balesetet és saját sorozatot terveznek készíteni róla, a legtöbbeknek nagyon is felcsigázta a kíváncsiságát a széria. A Reuters azt írja, hogy tömegek látogatnak el a tragédia helyszínére. Egy Csernobilba túrákat szervező utazási iroda szerint 40 százalékkal nőtt az oda látogatók száma a sorozat kezdete óta, ahol az angol nyelvű túrák személyenként 100 dollárba (kb. 30 ezer forint) kerülnek.

A Chernobyl Tour ügynökség által kínált utazás során például a sorozatban is látható helyszíneket járhatják be a turisták, többek között az elhagyott falvakat, az áldozatok síremlékét és azt a bunkert is, ahol 33 évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy nem evakuálják a környéket.

„Sokan jönnek ide, sok kérdést tesznek fel a sorozatról és az itt történtekről. Az emberek egyre kíváncsibbak” – mondta el Viktoria Brozhko idegenvezető, aki szerint a hely teljesen biztonságos a látogatók számára és ugyanannyi sugárterhelés éri az embert, mint az otthon töltött 24 óra alatt.

Kiemelt kép: Youtube / HBO