Több ezer emberrel tüntetett a Vengaboys a Strache-botrány kapcsán

A holland Vengaboys volt a bécsi kancellária épülete előtt tartott tüntetés sztárvendége csütörtökön. Az együttes 20 éves We are going to Ibiza című száma a legtöbbször letöltött dallá vált az osztrák iTunes listáján, miután egy hete nyilvánosságra került egy, a spanyolországi Ibizán készült, hatalmas botrányt kiváltó videofelvétel Heinz-Christian Strache azóta lemondott szabadságpárti (FPÖ) elnökről és alkancellárról.

A két éve készült videón a szabadságpárti politikus Ibizán a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy ausztriai befektetésre készülő, magát dúsgazdagnak valló orosz nőnek. Strache szombati lemondása óta a szélsőjobboldal politikai ellenfelei a Vengaboys 1999-es slágerére ünnepelnek.

Bármelyik Bob Dylant választhatták volna, de az, hogy minket választotta, azt bizonyítja, hogy milyen fantasztikus zenei ízlése van az osztrákoknak, illetve – főleg ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen súlyos ez a belpolitikai válság – azt is, hogy a humorérzékük is remek

– nyilatkozta a fellépés előtt a Vengaboys egyik tagja, Captain Kim.

(Index)

Kiemelt kép: