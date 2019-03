Jövő héttől a Disney uralja egyértelműen a mozis piacot

Múlt héten számoltunk be róla, hogy a Disney hamarosan felvásárolja a 21st Century Foxot. Mint kiderült, annyira hamarosan, hogy jövő héten meg is történik az egyesülés. Bob Iger Disney-főnök akkor elmondta, hogy a Foxtól nemcsak jelentős mennyiségű produkció és programanyag kerül a Disneyhez, hanem a menedzsment tapasztalt szakemberei is. Hozzátette, hogy a Disney, tervei szerint, azonban megtart néhány 20th Century Foxhoz fűződő produkciót, elsősorban mozifilmeket.

A Deadline most azt írja, hogy jövő hét szerdán végleg megszűnik a 21st Century Fox stúdió jelenlegi formája. Bár a Disney eredetileg 52,4 milliárd dollárért tervezte felvásárolni a 21st Century Foxot, végül a versenybe szintén beszálló Comcast miatt 71,3 milliárd dollárt kénytelen kifizetni. A Disney-Fox egyesülés értelmében a Disney tulajdonában lesz a mozis piac majdnem egyharmada (a Lucasfilm, a Pixar és a Marvel Entertainment is hozzájuk tartozik).

Kiemelt kép: Alexander Pohl/NurPhoto via Getty Images