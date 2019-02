Meghalt Andy Anderson, a Cure egykori dobosa

68 éves korában, kedden, rákban elhunyt Andy Anderson. A zenész halálának hírét a Cure együttes alapítója, Lol Tolhurst közölte a Twitteren.

„Nehéz szívvel tudatom egy Cure-testvérünk távozását. Andy Anderson egy igazi úriember és kiváló zenész volt, csípős humorral megáldva, melyet egészen a haláláig megőrzött. Áldottak vagyunk, hogy ismerhettük őt” – írta.

It's with a heavy heart, I have to report the passing of a Cure brother.

Andy Anderson was A true gentleman and a great musician with a wicked sense of humor which he kept until the end, a testament to his beautiful spirit on the last journey. We are blessed to have known him.

— Lol Tolhurst (@LolTolhurst) February 26, 2019