Magyar termék lett a világ legjobb csiliszósza

#Repost @zipsbrewhouse • • • • • ‼️A világ legjobb chili szósza lett a GaBko Chilivel közös gyermekünk‼️ Micsoda VASÁRNAPI HÍREK! Ez bizony nem szomorú vasárnap! Ugye ismeritek chili szószunkat a Gabko chilitől, akivel az összekapcsolódásunk minden matrjoska babánál és álom az álombannál bonyolultabb? A mi sörünk került a chili szószba, az pedig benne van a mi sörünkben. (Benne vagyunk és bennünk van egyszerre, ez már a cama sutrában is szakmai felsőfok.) Nos, ez a mangó ale-es és pikáns nedű, a közös gyermekünk, ma a The World Hot Sauce Awards-on KÉTSZERES ELSŐ HELYEZETT lett. A legjobbnak választották a gyümölcsös kategóriában és hála-büszkeség-égszakadás: a legjobb lett összesítésben is!!! Vagyis jelen állás szerint az Ale Mango Habanero by GaBko Chili most a világ legjobb chiliszósza, minden kategória győztese: a Best hot sauce in the World címet viselheti. Hamarosan veletek együtt is megünnepeljük ezt a hatalmas elismerést, amire őrült büszkeséggel tekintünk. Előzetesben annyit elárulunk, hogy az ünnepben főkolompos lesz a Habanero Never Dies sörünk is, ami testvére a Gabko chilivel való kollaborációnknak. #notjustanothersundaymorning, #gabkochili #zips #a_célváros #besthotsouceintheworld #chili #chilisauce #mango, #habanero #hotsauce #worldhotsauceawards