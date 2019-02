A Jégvarázs 2 még több mint fél évig várat magára, de máris rekorder

Önt is elsöpörte a szokatlan hangvételű trailer? Nos, még pár millióan így voltak ezzel.

Elzáék sikerre vannak ítélve. Nem elég, hogy a Jégvarázs első része irdatlan pénzt, több, mint egymilliárd dollárt hozott, nyert két Oscart, és kitörölhetetlen nyomokat hagyott a popkultúra testén az Oscar-díjas Let It Góval, no meg a Broadway-musicallel, idén érkezik a második rész, és úgy tűnik, a rajongás nemhogy nem csökken, de egyre nagyobb lesz. A Jégvarázs 2 a napokban kapta meg első trailerét, és a szokatlanul karcos, sötét, minden cukiságtól mentes hangulatú előzetest annyian látták, hogy azzal egyből rekordot döntött a film.

A trailer a publikussága első huszonnégy órájában 116,4 millió megtekintést hozott, ami a legnagyobb nézettség, amit ennyi idő alatt animációs film valaha összeszedett. Az eddigi rekordot A hihetetlen család 2 előzetese tartotta 113,6 millió kattintással. A rekorder trailerben Elza az óceán meghódításával próbálkozik, valamint nagy útra indul Annával, Kristoff-fal és Olaffal, de az is gyanús, hogy ez az út még eggyel veszélyesebb vizekre viszi őket, mint az első rész. A Jégvarázs 2 biztosra megy, és a hálaadásnapi hosszú hétvégére időzítve kerül mozikba Amerikában – és nálunk is, egészen pontosan november 21-én.