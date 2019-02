Kiderült, mikor érkezik a Mission: Impossible 7. és 8. része

Januárban írtuk meg, hogy egyszerre készül a Mission: Impossible 7. és 8. része, melyek rendezője a hatodik részt is író-rendező Christopher McQuarrie lesz. Most végre az is kiderült, hogy mikor lesz a folytatások premiere: a hetedik részt 2021. július 23-án, a nyolcadikat pedig 2022 augusztus 5-én mutatják be.

Egyelőre még dolgoznak a filmek forgatókönyvén, így azon kívül semmit sem lehet tudni a történetekről, hogy McQuarrie vissza szeretne hozni azokban néhány karaktert, ahogy az Utóhatásban is tette.

A forgatás előreláthatólag idén kezdődik.

Summer 2021 and Summer 2022 pic.twitter.com/V6SNvZx2La — Tom Cruise (@TomCruise) January 15, 2019

