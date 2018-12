Tudunk még 10 könyvet, amit el kell olvasni, mielőtt megfilmesítik

A. J. Finn: Nő az ablakban

Akinek a domestic noir vagy Gillian Flynn műveinek bármelyike szerepel a kedvencei között, azoknak A. J. Finn sikerlistás bestseller regénye gyakorlatilag kötelező olvasmány. Főhősünk egy súlyosan agorafóbiás nő, aki hosszú-hosszú hónapok óta nem tette ki a lábát New York-i lakásából. Ráadásul teljesen egyedül van, családját elveszítette, a külvilággal csak az interneten keresztül tartja a kapcsolatot, meg úgy, hogy amikor épp nem iszik vagy filmeket néz, akkor a szomszédait lesi és fotózza az ablakból. Egészen addig, amíg egy nap végül lát valamit, amit nem akart, és nem is kellett volna, ám amivel most már kénytelen kezdeni valamit. A thrillerből Amy Adams főszereplésével készül film, a tervek szerint 2019 októberére.

Patrick Ness: Kés a Zajban

Felnövéstörténet egy nagyon, nagyon furcsa világban, ahol nincsenek nők, viszont mindenki hallja egymás gondolatait, a titkok megszűntek, cserébe a mások gondolataiból keletkező állandó kép- és hanghatásokba, a Zajba rengetegen beleőrültek. Innen már sejthető, hogy disztópiasztorival van dolgunk, ahol egy fiatalnak jut osztályrészéül a feladat, hogy helyre tegye, ami elromlott. Jelen esetben a legutóbbi Pókember Tom Hollandnak, ő lesz ugyanis a jövő márciusban érkező film főszereplője, mellette Daisy Ridley, Nick Jonas, David Oyelowo és Mads Mikkelsen is feltűnik majd a filmben. Ness Chaos Walking-trilógiája, melynek ez az első kötete, és amiről a film is a címét kapja majd, a könyvmolyoknak már régi kedvence, akiknek viszont eddig kimaradt, azoknak most itt az alkalom, márciusig bőven belefér.

Donna Tartt: Az Aranypinty

Nem telik el úgy év, és így gyakorlatilag nem születik „a könyv sokkal jobb volt” sorozatban sem cikk, amiben ne szerepelne egy Pulitzer- vagy Nobel-díjas regény. Mint ez itt: A titkos történettel már debütálásakor befutott Donna Tartt harmadik regénye, melyért Pulitzert kapott, és amely a szakmai siker mellett a közönség körében is aratott, a 2014-es év egyik legolvasottabb regénye volt. A kötet egy autóbaleset után magára maradt fiú sorsát követi, aki, bár egy gazdag családhoz kerül, ám nem találja helyét új életében, sokkal inkább keresi a visszautat a gyökereihez, ami, persze, nem megy teljesen simán. A regény filmadaptációja jövő októberben érkezik, főszerepben a Csillagainkban a hiba és a Nyomd, Bébi, nyomd Ansel Elgortjával.

Eoin Colfer: Tündérekkel életre-halálra

Még egy könyvsorozatból készült film a listánkon, ezúttal a nyolcrészes Artemis Fowl-regényfolyam első két kötete alapján, a science fiction és a fantasy határán, tündérekkel és egyéb furcsa lényekkel, gonosz zsenivel, orosz maffiával, főszerepben egy tizenkét éves fiúval. Szóval elég eklektikus sztorira készüljön, aki belekezd, a jó hír viszont, hogy a film premierjét csak jövő augusztusra tervezik, addig akár mind a nyolc kötetet is el lehet olvasni. A megfilmesítés jogát a Disney vette meg, így a stílus nagyjából sejthető, a főszerepben bizonyos Ferdia Shaw, de Josh Gad és Judi Dench is szerepel majd a filmben, amiből ez alapján még tényleg bármi lehet, a könyvekről viszont az az általános nézet, hogy egészen klasszak, még egy ok, hogy a film megérkezése előtt beleássuk magunkat.

Stephen King: Kedvencek temetője

Sok van, mi ijesztő, pláne, ha Stephen King munkásságáról beszélünk, viszont a Kedvencek temetőjénél nem biztos, hogy van bármi ijesztőbb, pedig azért King erősen munkálkodott a legnyomasztóbb regénykarakterek megteremtésén. Ha valakinek nem lenne meg az alapsztori: egy kedves, átlagos család új házba költözik, nem messze egy forgalmas úttól, no meg egy rejtélyes kisállat-temetőtől. Hogy pontosan mi és hogyan történik, azt tessék szépen elolvasni ebben a letehetetlenül para horrorregényben, maradjunk annyiban, hogy találkozunk néhány egészen sátáni élőhalott állattal. Is. A film jövő áprilisban jön, és már a trailert is nehéz nyugodt pulzussal végignézni. Vagy úgy egyáltalán bárhogy végignézni.

Roald Dahl: Charlie és a csokigyár

Nem titok, hogy cikkünket egyebek mellett az az iparági hír ihlette, miszerint a Netflix egész sor Roald Dahl-klasszikus filmes feldolgozására kötött szerződést. Így aztán jön a Charlie és a csokigyár, a Matilda, a Szofi és a HABÓ, meg még ki tudja, mi minden, ami kiváló alkalom arra, hogy újraolvassuk ezeket a meseklasszikusokat, vagy, ha netán kimaradt, megismerkedjünk velük. Kezdésnek a Charlie és a csokigyár imádni való világában érdemes megmerítkezni, mint egy mélységes mély csokifolyamban, főleg így az ünnepek közeledtével. A projektet opcionálisan össze lehet kötni a könyv eddigi filmes feldolgozásainak megtekintésével, puszta szakmai érdeklődésből, nem ám azért, mert lélekben még szénhidrátfüggő ovisok vagyunk, de nem ám.

Patrick de Witt: Testvérlövészek

Már a díjszezon egyik kedvenceként emlegetik a Testvérlövészek filmadaptációját, így pláne érdemes nekiesni a könyvnek. Főleg, ha a kedves olvasó westernben is utazik. Vagy ha westernben nem, de Man Booker-közelbe került irodalmi kincsekben, ez a regény ugyanis az. Két testvér, ki hitte volna, egyik melákabb, mint a másik, mégis, szokatlanul kemény hivatást választottak: bérgyilkosnak álltak egy B-kategóriás bandavezérnél, ha pedig már így alakult, akkor öregedés ide vagy oda, tűzön-vízen át üldözik a célpontot. Ha Rejtő Jenő figurái és élethelyzetei jutnak eszünkbe, a hiba nem a mi készülékünkben van, az a miliő, az a poénfaktor jelenik meg itt is. Aztán pedig tessék a filmet is levadászni, mármint szó szerint, a francia Jacques Audiard első angol nyelvű filmje Joaquin Phoenix és John C. Reilly főszereplésével ugyanis jelen állás szerint nem jön a magyar mozikba.

Nicola Yoon: A Nap is csillag

Két szó mondok, seregnyi tini – és tinilelkű felnőtt – fog egy emberként felsóhajtani: Minden, minden. A betegsége miatt örök szobafogságra ítélt lány és az elbűvölő szomszédfiú szerelmi története a legédesebb ifjúsági regények közé tartozik, A Nap is csillag pedig ugyanattól a szerzőtől, erősen hasonló stílusban érkezett, hogy megfacsarjon még néhány ifjú szívet. Itt is egy feledhetetlen szerelmi történet bontakozik ki: New York forgatagában találkozik egy lány és egy fiú, amiben, ugye, nincs semmi különös, ám onnantól kezdve, hogy a lány családját épp kitoloncolni készülnek, már mindjárt nem olyan könnyű a helyzet. De persze, a nagy találkozásokat nem lehet annyiban hagyni… Igazi szívfacsaró románcra számítson az olvasó, és ha nagyon ráfüggne, semmi baj, jövő májusig, amire a filmváltozat mozikba kerül, lesz idő akár többször is elolvasni.

James R. Hansen: Az első ember

Egy kakukktojás, de azért még nem annyira: a Neil Armstrong holdra szállásáról szóló film Ryan Gosling főszereplésével ugyanis már a mozikban ugyan, de még nem olyan régóta, plusz a nagy őszi hajtásban nem is nézték még meg tömegesen – a díjszezon előtt pedig felkészülésként a film, és a könyveredeti is belefér. Élettörténet és történelem, amerikaiság, űrhajózás és technológia, és természetesen az űr meghódításának ez a kis-nagy lépése.

W. Bruce Cameron: Egy ​kutya hazatér

Ki ne imádná a kutyás történeteket? Filmen, könyvben, mindenhogyan. Persze, a sztori mindegyikben tulajdonképpen másodlagos ahhoz képest, hogy mennyire cukik a kis főszereplők, de éppen ezért alapból drukkolunk a főhős négylábúnak, márpedig a jó regény egyik alapja, hogy azonosuljunk a főszereplővel. Az Egy kutya négy élete írója jegyzi ezt a regényt is, így a keretek és a stílus nagyjából sejthető, és amint abból is, úgy ebből is mozifilm készül. A sztori nagyjából a Lassie-t idézi, ami ebben a kultúrkörben irodalmi alapvetés, de ki ne akarna egy végtelenül hűséges, és szeretett gazdájához több száz kilométeren át is hazatérő kiskutya kalandjairól olvasni. A film már itt van a kertek alatt, januárban érkezik, de aggodalomra semmi ok, ez a könyv tipikusan olvastatja magát.

