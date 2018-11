Star Wars-plakátot árvereznek el

Jó hír a Star Wars rajongók számára, hogy elárverezik az 1984-es, A Jedi visszatér moziplakátot. A Helényi Tibor által készített poszterre a Darabanth Aukciósház őszi, november 24-én megrendeztt 30. jubileumi nemzetközi árverésén lehet licitálni, kikiáltási ára 130.000 forint, írja a Blikk. A régebbi árverések tapasztalata alapján valószínű, hogy nagy harcok folynak majd érte, hiszen Helényi egy másik, Csillagok háborúja plakátjáért 420.000 forintot kínáltak néhány évvel ezelőtt, a Jedi visszatér plakáttervért pedig csaknem másfél millió forintot fizetett ki az egyik licitáló, külföldön pedig még magasabb árakat kínálnak értük.

Helényi 1988-ig tervezett filmplakátokat, művei a mai napig rendkívül népszerűek, világszerte keresett alkotásokról van szó – árulta el Csonka Krisztián, a Darabanth Aukciósház cégvezetője, aki azt is elmondta, hazai és külföldi árveréseken is fel-feltűnnek darabok, amelyek megszerzésért több százezer forintig is elmennek a rajongók.

A Darabanth Aukciósház árverésén a Star Wars-plakát mellett több más retró reklámplakátot is elárvereznek.

Kiemelt kép: LUCASFILM / COLLECTION CHRISTOPHEL