Rég nem látott magyar Csillagok háborúja-plakátok kerültek elő

A hetvenes-nyolcavanas évek mindent elsöprő Csillagok háborúja-hulláma nem csak a nyugati országokban, de a vasfüggöny mögött is ledöntötte a moziba nézőket – a klasszikus trilógia nem ritkán több éves késéssel bemutatott epizódjai körül azonnal óriási rajongótábor alakult ki, sőt, a magyar fröccsöntő ipar is lassan ráállt a különböző figurák gyártására.

Az óriási sikerhez persze hozzájárultak Helényi Tibor kissé szürreális magyar plakátjai is, amiket látva az emberek azonnal sorba álltak a jegyekért.

Nem Magyarország volt persze az egyetlen, ahol nem vették át a jól ismert amerikai plakátokat: a vasfüggöny mögötti országokban sorra készültek a furábbnál furább, a filmhez legtöbbször alig kapcsolódó, sokszor nem létező szereplőket is felvonultató grafikák, mégis talán nálunk születtek meg a legkomplexebb alkotások, így Helényi Tibor országosan terjesztett plakátjai, rajtuk a hegyes erőset nyelt, a kezében egy vízátfolyós bojler őrlángját tartó Süsüvel, valamint az elcsúszott szemű, lézeres levélnyitó kést tartó Darth Vaderrel:

A nem túl élethű Vader-maszkkal, valamint a Sötét Nagyúr jobbján álló, groteszk arcú robotemberekkel:

Vagy épp A Jedi visszatér metálrajongó Süsüjével:

Több grafikus pályázott persze az országos plakát elkészítésére – így például Felvidéki András is, aki némiképp szokatlan módon fekvő tájolású, A2-es művel próbálta meg legyőzni a vetélytársait, melyen nem csak a diszkólámpa-agyú C-3PO, de a nyelvét nyújtó Chewbacca és egy szokatlanul szőrös tauntaun is feltűnik. Ezt a képet is sokszorosították, ma pedig a gyűjtők legféltettebb kincseik közt őrzik.

Nem ezek voltak azonban az egyedüli, a filmet hirdető plakátok, hiszen sokszor a kisebb-nagyobb mozik saját grafikusaikkal készíttették el az éppen vetítendő filmekhez kedvet hozó képeket – így tett a nagykanizsai Béke Mozi is, melynek előterében hosszú éveken át a mozi csapatához tizennyolc évesen csatlakozott festőművész, Ludvig Zoltán készítette el a figyelmet a filmekre irányító grafikákat.

A Béke Mozi a hatvanas évek végén – A XX. század első felének meghatározó építésze, az erdélyi motívumokat a távol-keletiekkel vegyítő Medgyaszay István (1877-1959) 1927-re elkészült munkája, a nagykanizsai Városi Színház, ami a hatvanas években Béke néven mozivá vált, és egészen 1992-ig adott otthont filmvetítéseknek. Mára helyreállították, Medgyaszay Ház néven kulturális központként működik. / fotó: egykor

Így volt ez 1979-ben és 1982-ben is, mikor Az új remény, illetve A Birodalom visszavág plakátjának elkésezítésére kérték fel.

Helényihez és Felvidékihez hasonlóan természetesen ő is látta a filmet, sőt, standfotókat is használhatott a mozi előterét végül egy hónapon át díszítő munkákhoz

– mesélte a 24.hu-nak.

A kartonra kasírozott, szélein kissé szakadozott, festett képek – méretük 98,5 x 121,5, illetve 99,5 x 122,5 cm – túlélték az elmúlt közel négy évtizedet, hogy szeptember 7-én a Pest-Buda Aukciósház 24. plakátárverésén kerüljenek kalapács alá.

A 250 ezer forintos kikiáltási árral rendelkező Csillagok háborúja-plakátok mellett két másik Ludvig-mű is keresi majd az új gazdáját: a Pokoli toronyhoz, illetve A három testőrhöz 1978-ban, illetve 1980-ban készült grafikák, melyek szintén ugyanerről az árról indulnak majd:

A szocialista blokk legjobb Csillagok háborúja-plakátjait korábban egy hosszú galériában mutattuk be – ezek a képek itt érhetők el.