Burberry modell lesz a Trónok harca előzménysorozatának férfi főszereplője

Nem sok információt árultak el idáig a Trónok harca spin-off készítői, de néhány névről már kezd lehullani a lepel, akik szerepelni fognak az előzménysorozatban. Szerdán írtuk meg, hogy Naomi Watts (Mulholland Drive, King Kong) fogja alakítani a sötét titkokat rejtegető, női főszereplőt. Most végre kiderült az is, hogy a férfi főszereplő pedig Josh Whitehouse lesz, akit eddig inkább zenei munkássága és a The Poldark című sorozatban való szereplése miatt ismerhettünk, írja a Variety, a divatrajongók pedig a Burberry divatmárka arcaként is emlékezhetnek rá, például ebből a videóból:

A spin-offról annyit tudni eddig, hogy több ezer évvel a Trónok harca első szezonja előtt játszódik majd. A forgatás hamarosan elkezdődik, az HBO 2020-ra tervezi a bemutatást.

Kiemelt kép: Gareth Cattermole/Getty Images for Burberry