Idris Elba is macska lesz Taylor Swift mellett

A végső tárgyalások folynak arról, hogy Idris Elba (Spíler, Elit játszma) is szerepelni fog a világsikerű Macskák musical filmadaptációjában, a Variety szerint. A filmet Tom Hooper (A király beszéde, A dán lány) rendezi, melyben Elba mellett pedig Taylor Swift, Ian McKellen, Jennifer Hudson és James Corden is feltűnik majd. Elba már második alkalommal alakítana macskát, hiszen 2016-ban Sir Kán hangja volt a Dzsungel Könyvében.

A Broadway egyik legsikeresebb produkciójából készülő filmet a Working Title Films, a Monumental Pictures és a The Really Useful Group gyártja, vezető producere pedig Steven Spielberg, Andrew Lloyd Webber és Angela Morrison.

Elba jelenleg a Hobbs & Shaw című filmet forgatja Dwayne Johnsonnal (Halálos iramban 5-6-7., Herkules) és Jason Stathammel (Az olasz meló, Joker).

Kiemelt kép: Anthony HARVEY / AFP