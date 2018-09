Kaotikus lesz Rick Grimes utolsó évada a Walking Deadben

Erről a zombidráma legújabb előzetese mesél több mint 5 percben.

Két hónappal a San Diego-i Comic Conon bemutatott extra hosszú előzetes után az AMC mára közzétette annak újabb változatát a The Walking Dead kilencedik évadához, amely mint ismert, az Andrew Lincoln által megformált első számú szereplő, Rick Grimes hattyúdala lesz.

Az öt percnél is hosszabb kedvcsinálóból továbbra is kb annyi derül ki a folytatásról, hogy az ismét békében tengődő szereplők táborai között változatos belviszályok fognak kitörni és az egyre növekvő ellenségeskedés nemcsak Rick legfőbb vezéri pozíciójába, de az életébe is kerülhet.

A most következő lesz az utolsó évad, amiben Rick Grimest játszom. Imádom ezt a show-t, ez a mindenem. Imádom az embereket, akikkel dolgozunk benne, és különösen szeretem azokat, akik nézik. Tíz éven át együtt lélegeztem ezzel a produkcióval, ez volt az életem

– fogalmazott még a Comic Conon a 45 éves Lincoln, akinek kiszállása után jó kérdés, meddig erőlteti majd az AMC az évről évre egyre kevesebb nézőt vonzó zombidráma folytatását.

Egyelőre tehát még Lincolnnal és az elmúlt évadok után még élő többi szereplővel a fedélzeten jön tehát a The Walking Dead kilencedik évada, amely október 7-én fog startolni az AMC műsorán.

