Hoppon maradhat a Disney: brutális összeget fizetne a Comcast a Foxért

Ajánlatot tenne a médiavállalatért a telekommunikációs óriás, amely ezzel kiütheti a nyeregből Miki egéréket.

Novemberben robbant a hírbomba, miszerint a Marvel stúdió 2010-es és a Lucasfilm 2014-es megkaparintása után ismét az évezred egyik legnagyobb mozis üzletére készül a Walt Disney, amely felvásárolná az ausztrál médiavállalkozó Rupert Murdock tulajdonában lévő 21st Century Foxot.

A Disney decemberben meg is kezdte a tárgyalásokat a Foxszal, amelyért 52,4 milliárd dollárt ajánlottak. Megállapodás ugyan már 2017 végén született, azonban még nem zárult le az ügylet, amelyet most tovább bonyolít az az új fejlemény, hogy a Reuters (via MTI) értesülése szerint

a Comcast nevű amerikai telekommunikációs konglomerátum 60 milliárd dollárt tett félre arra, hogy a Disney elől megszerezze a 21st Century Fox jelentős részéért.

A Reuters úgy tudja, hogy a Comcast még nem hozta meg a végleges döntést, és ez egy másik ügylet kimenetelétől függ. Az AT&T telekommunikációs cég ugyanis szemet vetett a Time Warner vállalatra.

Az amerikai igazságügyi minisztérium úgy véli, hogy a két cég egyesülése a konkurencia csökkenéséhez, a fogyasztók pótlólagos kiadásaihoz vezetne. Az amerikai lap szerint, ha mégis létrejönne az ügylet, akkor a Comcast azonnal megkeresné a 21st Century Foxot a mintegy 60 milliárd dolláros ajánlattal.

A Walt Disney a 21st Century Fox film televíziós és nemzetközi üzleti vállalkozását, továbbá a 20th Century Fox film és kábelhálózatát venné meg. Az ügylet után öt nagy hollywoodi filmes vállalat maradna: a Disney, a Warner Bros., a Universal Studios, a Sony Pictures Entertainment és a Paramount Pictures.

A 21st Century Foxból az eladó kivenné a Fox Broadcasting televíziós hálózatot, amelynek egyebek között a Fox News Channel és a Fox Business Network is a tagja. Murdock a 21st Century Fox megmaradt részeit egyesítené a News Corp. vállalatával, amely egyebek között a Comcast-ajánlatról szintén cikket közlő The Wall Street Journal című lapot is kiadja.

